MOON Ga Young telah membuat banyak orang penasaran. Aktris cantik dari Korea ini rupanya sedang ditawari menjadi tokoh utama dalam drama True Beauty.

Karenanya, drama romantis tersebut masih dalam tahap mencari tokoh utamanya. Moon Ga Young pun kini diincar untuk memerankan tokoh utama wanita dalam drama tersebut. Sebelumnya, artis dari KeyEast Entertainment ini baru membintangi drama terbaru Find Me in Your Memory.

Aktris cantik ini rupanya pernah membintang drama-drama populer juga loh. Selain itu, aura kecantikan dari Moon Ga Young memang sangat mempesona,salah satu buktinya terlihat dalam unggahan foto Instagramnya.

Penasaran kan dengan potret cantik dari aktris Korea yMoon Ga Young? Simak yuk ulasannya, ditulis Okezone Selasa (23/6/2020), dilansir dari laman Instagram-nya @m_kayoung.

Bernuansa ungu dengan boots hak tinggi





Dalam unggahan fotonya, terlihat Moon Ga Young mengenakan outfit berwarna ungu dengan blazer yang diberi belt. Potongan bajunya yang unik ini terlihat sangat stylish dan tampak elok. Selain itu, boots hak tinggi yang dikenakannya tampak sangat cocok dipadukan dengan outfit bernuansa ungu yang dipakainya. Senyuman manisnya pun tampak terpancar dari wajahnya, sehingga kecantikannya semakin meningkat.

Tampil anggun dengan dress terracotta

Rupanya Moon Ga Young sangat cantik tampil kasual dengan mengenakan dress terracotta. Dalam foto tersebut, ia seperti biasanya terlihat anggun dan feminin. Wajahnya terlihat sangat natural dan cerah. Seperti biasanya, senyuman manis melekat di wajahnya. Aura kecantikannya pun semakin terpancar. Latar belakang bernuansa biru, ditambah dengan outfit bernuansa merah merupakan perpaduan yang sempurna dari hasil foto Moon Ga Young.

Edgy style

Tampak edgy dengan mengenakan blazer biru, rupanya aktris cantik satu ini tetap tampil mempesona. Walaupun terlihat tidak menampakkan senyuman seperti biasanya, tidak sedikit pun luntur pesona kecantikannya. Rambutnya yang digeraikan terlihat sangat indah nan cantik. Selain itu, sepertinya dalam foto ini artis cantik Moon Ga Young sedang melakukan photoshoot Nuansa monokrom Terakhir, terlihat hasil foto Moon Ga Young mengenakan outfit bernuansa Monokrom. Tampil mengenakan gaya casual dengan kaos putih, celana hitam, dan sepatu putih. Aktris cantik satu ini tampil dengan menawan. Meskipun menggunakan gaya simple, aktris cantik ini tetap memancarkan pesona kecantikannya.

