Kabar bahagia datang dari selebriti Shandy Aulia. Pesinetron cantik itu baru saja merayakan ulang tahun ke-33 pada Selasa (23/6/2020).

Momen ulang tahunnya pun tak luput dia bagikan di Instagram pribadi. Dalam unggahan yang dibagikan 16 jam yang lalu setelah berita ini dibuat Okezone, Shandy Aulia tampak bahagia sekali bersama dengan keluarga kecilnya.

Terlihat di sana Shandy mengenakan dress hitam dengan aksen krem di bagian dada kirinya, suaminya yang mengenakan kemeja putih, dan anak perempuannya yang sangat menggemaskan. Di belakang mereka terlihat dekorasi ulang tahun yang sangat meriah.

Dilihat dari unggahan foto di Instagram, Shandy menuturkan doa dan perasaannya merayakan ulang tahun ke-33 sebagai seorang ibu. Karena itu, baginya ini merupakan momen yang paling tak bisa dilupakan dalam hidupnya.

"Ulang tahun pertamaku sebagai seorang ibu. Ulang tahun dengan hadiah terindah dalam hidupku, Claire Herbowo," tulis Shandy. Ia pun tak lupa bersyukur pada Tuhan atas semua berkah yang ia terima sampai detik ini.

"Terima Kasih Tuhan Yesus untuk hidup dan anugerah yang boleh aku terima. Pakai aku dan keluarga kecilku untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih semuanya," sambung Shandy.

Baca Juga : Cantiknya Tiara Idol Menjelma Jadi Boneka Barbie Korea

Ia pun berterima kasih pada semua orang yang sudah mendoakan dia dan keluarganya hingga saat ini. "Terima kasih untuk setiap ucapan dan doanya, kiranya kebahagiaan dan kesehatan menyertai kita semua," tambahnya.

Unggahan ini sudah disukai lebih dari 150 ribu kali dan mendapat banyak respons positif dari pengikut Shandy Aulia di Instagram.

"Happy Birthday my idol. It must be so blessed this year onwards. Wishing all the best qaqa😍😘," kata @eciwi****.

"Happy birthday Tita di Eiffel I'm in Love. GBU," ucap @ainunnisafadi***.

"Happy birthday mama Claire," tulis @baiqt*****.

(hel)