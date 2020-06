TREN virtual photoshoot nampaknya sedang naik daun saat ini. Salah satunya dilakukan oleh penyanyi sekaligus aktris Nindy Ayunda atau yang akrab dipanggil Nindy.

Baru-baru ini ia membagikan unggahan virtual photoshoot-nya. Dilansir dari akun Instagram pribadinya @nindyparasadyharsono, penyanyi kelahiran 10 Januari 1989 mengunggah sebuah foto virtual yang keren. Jika biasanya Nindy tampil dengan gaya unik, kali ini dirinya memilih gaya kasual.

Nindy tampil keren mengenakan jeans berwarna biru tua dan atasan berwarna peach. Wajahnya begitu manis dan pesona cantiknya kian terpancar.

Berbagai ekspresi ia tampilkan dalam foto tersebut. Wajah Nindy dan gaya busannaya yang simple itu membuatnya tampil berbeda.

Penyanyi yang kini telah menjadi ibu dari dua anak itu juga menulis caption, “I’m a queen with or without you”, yang artinya aku adalah ratu dengan atau tanpa kamu. Sontak postingan ini mendapatkan perhatian netizen loh.

“Kak nindy cantik banget” tulis akun @fitriutami047

“Yaampun mbu, cantik banget, subhanallah” tulis akun @fytriiapril_

Bagaimana? Tertarik melakukan virtual photoshoot pribadi seperti Nindy?

