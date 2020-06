View this post on Instagram

Video dan foto dari make up test. Aku pribadi memang lebih suka make up yang natural dan fresh, untuk look yang di create @angelikasamara ini semuanya serba tipis, foundation nya hanya satu layer bahkan area dahi tdk di kasih sama sekali, dan tdk di set full dengan powder, hanya samping hidung, diantara alis, dan dagu. Karena base nya sudah natural akhirnya untuk mata Angel pakai eyeliner silver, yang diberi detail eyeshadow emas ditengahnya, lalu dilengkapi dengan 2 helai bulu mata palsu individual di setiap ujung luar mata. Untuk bibir, Angel memilih warna peachy brown agar terlihat natural dengan skin tone dan lip gloss untuk efek hydrated dan fresh. Tapiii make up yang paling ampuh adalahh.. Tidur! 🤣 . . . Foundation : @chantecaille future skin shade sand (current favorite) Concealer : @chantecaille Real skin + shade 6 Eyeshadow: @patmcgrathreal Lashes: @sweedlashes @nikki_makeup (The best lashes out there! Very lightweight just like real lashes) Brushes: @gossmakeupartist @beautylish @sweetmakeuptemptations (their fan brushes are to die for!)