KABAR mengejutkan datang dari selebgram Salmafina Sunan. Sejak beberapa waktu lalu, wanita yang akrab disapa Alma itu diketahui tengah menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.

Pada 23 Juni 2020, Salmafina Sunan sempat mengabarkan kondisi kesehatannya melalui unggahan di Instagram story. Putri dari pengacara Sunan Kalijaga itu mengungkapkan bahwa dokter menemukan dua infeksi sekaligus, dalam salah satu organ tubuhnya.

Diduga infeksi yang dialami Salma berkaitan dengan pola makannya selama ini. Padahal, bila menilik unggahan di Instagram pribadinya, Salma sebetulnya rajin berolahraga dan menerapkan gaya hidup sehat.

Untuk mengetahui lebih lanjut kondisi terbaru Salmafina Sunan, berikut Okezone rangkumkan beberapa potret dirinya saat menjalani perawatan di rumah sakit, seperti dilansir dari berbagai sumber, Jumat (26/6/2020).

Selang infus

Saat ini, Salma harus beristirahat penuh dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Di instagram storynya, mantan istri Taqy Malik itu beberapa kali membagikan foto selang infus yang terdapat di lengan kirinya.

Kasih sayang orangtua

Selama terbaring sakit, Salmafina mendapat banyak dukungan dari orang-orang sekitarnya. Termasuk kedua orangtuanya, Sunan Kalijaga dan Heidy Sunan. Merekalah yang selama ini menjaga dan memastikan seluruh kebutuhan Salma terpenuhi.

Dukungan dari sahabat





Tak hanya orangtua, Salmafina juga mendapat dukungan dari teman-temannya. Beberapa sahabat terdekat tampak mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk dukungan mereka.

Tetap tegar dan kuat





Meski sedang berjuang melawan sakit, Salma tetap tegar dan kuat. Seperti yang terlihat pada foto yang diunggah oleh sang ibunda tercinta. Di foto tersebut, Salma tampak melemparkan senyuman kecil ke arah kamera. Get well soon ya, Salma!