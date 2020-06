HARI Ayah Internasional memang dimanfaatkan para artis untuk membagikan momen kebersamaan dengan sang ayah. Tapi bukan hanya Ayah kandung saja yang mereka bagikan, tapi sosok bagi anak-anaknya.

Inilah yang dilakukan oleh Bunga Zainal. Di media sosialnya, dia memposting foto kedua anaknya. Di foto tersebut, terlihat sosok Sukhdev Singh bersama dengan kedua putranya.

Meski usianya sudah tak lagi muda, sosok yang dikenal sebagai produser film ternama tersebut tetap terlihat keren dengan gaya casual andalannya.

Dalam keterangan foto, Bunga Zainal menulis keterangan seperti ini, "Happy Father's Day. I love you so much Papa," katanya.

Baca Selengkapnya: Tampilan Kece Sukhdev Singh, Produser Tajir Suami Bunga Zainal

(dwk)

Sebelumnya 1 1 3 Anak A...