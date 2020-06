Perpisahan memang bisa membuat perasaan menjadi lebih buruk. Terlebih jika kamu diputusin pacar pas lagi sayang-sayangnya. Pasti sangat sedih dan terpukul.

Jika kamu mengalami kesedihan, ini merupakan perasaan normal. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu kamu akan bisa menghapus rasa sedih itu.

Namun, bagi sebagian orang, perpisahan terasa seperti dunia akan berakhir. Mereka menganggap bahwa putus cinta membuatnya tak bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup.

Hal ini bisa berujung pada kemalasan, tidak ingin mengurus diri sendiri, serta enggan melakukan rutinitas. Kendati demikian, melansir Times of India, berikut tips untuk melupakan mantan selamanya.

Putuskan kontak





Say no to telepon atau SMS mantan. Kamu dan pasangan sudah putus secara baik-baik. Kamu perlu menyendiri untuk berpikir bahwa keputusan itu sudah tepat.

Dia sudah memutuskan hubungan, jadi lupakan saja. Redam semua keinginan untuk tetap berhubungan dengan mantanmu.

Berdamai dengan masa lalu

Kamu dan pacar sudah mengakhiri hubungan apapun alasannya. Tetapi mungkin kamu masih membutuhkan sesuatu dimana dirimu dapat meluapkan emosi dan perasaan.

Berdamai dengan masa lalu mungkin bisa menjadi alternatif. Setelah kamu memutuskan kontak dengannya, kamu bisa menulis surat seakan-akan itu untuknya tapi jangan mengirimnya.

Tulis ucapan terima kasih dan saat-saat terindah yang sudah kalian habiskan bersama dalam surat tersebut. Atau tuliskan apa saja yang ingin kamu katakan.

Baca semua tulisan tersebut dengan keras, kemudian robek surat tersebut lalu membakarnya. Ini akan membuat perasaanmu lebih lega.

Singkirkan semua yang mengingatkanmu padanya

Jika hubunganmu selama pacaran terbilang romantis, pasti kalian cenderung saling memberi hadiah dan menyimpannya di kamar. Barang tersebut bisa berupa surat cinta, pakaian, atau hadiah lainnya. Singkirkan benda-benda tersebut sehingga kamu tidak selalu dibayangi oleh sosok mantan. Jika kamu sering foto bersama mantan, hapus semua foto tersebut. Ingat bahwa saat ini kamu sudah tak bersamanya lagi. Visualisasikan masa depan Sekarang kamu memiliki lebih banyak waktu sendiri. Lebih baik dihabiskan untuk memikirkan masa depan. Apa yang ingin kamu capai di tahun-tahun mendatang. Sekarang adalah waktunya mengubah fokus kamu dari mantan menjadi sesuatu hal yang dapat mengembangkan dirimu sendiri. Jika kamu sudah menemukan hobi baru, perlahan-lahan kamu bisa melupakan si dia.

