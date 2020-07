Baru-baru ini artis Shandy Aulia mengunggah kehebohannya saat menjenguk anak dari Chacha Frederica. Terlihat dalam unggahannya, Claire anak Shandy Aulia terlihat jealous kepada Casia anak dari Chacha Frederica. Mereka pun terlihat heboh saat mengurus anaknya, karena salah satunya menangis. Ditulis Okezone (2/7/2020), dilansir dari instagram-nya @shandyaulia.

"Jealous is real, wahhh Claire gimana nanti kamu punya ade, harus belajar sharing ya," tulis Shandy Aulia dalam akun instagram-nya.

Belum lama ini artis Chacha Frederica melahirkan anak pertamanya. Maka dari itu, sang sahabat artis Shandy Aulia menjenguk ke kediaman Chacha Frederica. Namun, hal tersebut sempat tertunda karena di masa pandemi tidak boleh dijenguk di rumah sakit. Akhirnya, Shandy Aulia dan anaknya bisa bermain dan menjenguk Casia.

"Hari ini jenguk baby Casia nih di rumah mom @chafrederica sempat ketunda jenguk ke rumah sakit karena saat lahiran baby casia masa pandemi gak boleh jenguk ke rumah sakit,akhirnya sekarang deh baru bisa main main liat baby Casia," lanjut Shandy Aulia.

Dalam unggahan video dari akun instagram Shandy Aulia terlihat sedang menggendong Casia anak dari Chacha Frederica. Akan tetapi, Claire anaknya sendiri dibiarkan terbaring tidur. Tidak lama dari kejadian itu, Claire pun menangis dan Shandy Aulia hanya mengatakan kenapa kepada sang anak. Lalu, langsung kembali menggendong Claire ke dalam pangkuannya.

Terjadi kehebohan ketika Claire mulai menangis, namun tidak lama dari itu akhirnya mereka berdua bermain bersama dalam pangkuan sang Ibu. Terlihat keduanya sedang bermain di kasur dan mulai tidak menangis lagi. Keduanya tampak memperhatikan satu sama lain, dan kehangatan anak bersama Ibunya semakin terasa.

Meskipun sedang bermain di rumah aja, rupanya Chacha Frederica dan Shandy Aulia tetap tampil modis. Shandy Aulia mengenakan outfit kuning cerah dan terlihat feminin. Sebaliknya, Chacha Frederica dan Casia mengenakan outfit serasi bernuansa hitam. Walaupun begitu keduanya sama-sama tampil cantik dan anak-anaknya pun menggemaskan bukan?

Belum lagi suasana kamarnya sangat hangat dan nyaman. Selain itu, tidak lupa ada mainan-mainan bayi dan boneka. Mereka tampak asik bermain meskipun keduanya hanya digendong oleh sang Ibu.

Dalam akhir keterangan foto pun Shandy Aulia mendoakan kebaikan untuk Chacha dan sang buah hatinya. Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih dan berharap bisa bergantian main ke rumah satu sama lain. Ia juga mengaku merasa senang anak dari keduanya bisa bermain bersama atau sedang tren disebut playdate.

“Sehat sehat ya mom @chafrederica and baby Casia, happy Motherhood. Thank you untuk lunch nya! Next gantian yaaa main ke rumah Claire. Senangnya bisa play date pertama kali nih Claire bareng Casia,” ujar Shandy Aulia.