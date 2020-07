PASANGAN suami istri Nana Mirdad dan Andrew White ini rajin membagikan momen romantis di Instagram masing-masing. Unggahan mereka kerap membuat iri pengikutnya.

Apalagi unggahan Andrew White paling terakhir. Di foto itu, ayah berusia 34 tahun tersebut memperlihatkan momen romantis bersama dengan Nana. Tak tanggung-tanggung, mereka pamer foto berciuman.

Namun, seperti saran yang diberikan pemerintah yaitu menggunakan masker, pasangan ini pun berciuman di balik masker hitam-putihnya. Ciuman ala new normal, namanya.

Andre White memberikan ciuman itu sebagai tanda perpisahan sementara dengan Nana Mirdad. Ya, istrinya itu mesti ke Jakarta untuk urusan pekerjaan dan untuk 'melepas' sang istri, Andre memberikan ciuman romantisnya.

Dapat dilihat juga, meski wajahnya tersembunyi di balik masker dan kacamata hitam, Andrew White dan Nana Mirdad tampak tersenyum bahagia.

Kalimat perpisahan Andrew pun sangat romantis. "Have an awsome trip, honey! Kind of hard to give you a kiss with our masks on but MUUUAAHHH!! Safe travels beautiful. See you when you get home and I love you!" tulis Andrew.

Unggahan tersebut langsung diserbu netizen. Sampai berita ini dimuat di Okezone, sudah 101,7 ribu netizen yang menyukai foto romantis tersebut.

Komentar yang masuk pun kebanyakan iri melihat keromantisan dua sejoli ini.

"Lihat pasangan ini selalu baper. Bahagia selalu kakak," kata @ulfa_alva**.

"Pasangan yang diberkati," ungkap @liendasla***.

"OMG Super so sweet," timpal @ralitakris***.

"Keuwuan apa ini," komen @fitrihanda******.

"Cute banget astaga," komen @suifa**.