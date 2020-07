TAK terasa, usia pernikahan Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo sudah 20 tahun. Menikah sejak 2000, hingga kini pasangan ini selalu berbahagia.

Merayakan ulang tahun pernikahan ke-20, Mayangsari pamer foto anniversary sambil tumpengan. Ya ampun, pasangan ini sungguh terlihat harmonis ya.

Awalnya, Mayangsari menggunggah foto cake cantik bertabur kacang dengan tanda tahun pernikahan 2000-2020. Keterangan fotonya pun sangat mencuri perhatian.

"My today be felled memories of the pass and bright. Hope for the future. Happy 20 wedding anniversary to us. Still love you to the moon and back," kata Mayangsari di Instagram @mayangsaritrihatmodjoreal, sehari lalu.

Lalu, Mayangsari pun tak segan pamer kemesraan di hadapan netizen. Bambang Trihatmodjo nampak memandang mesra wajah istrinya yang sedang tertawa bahagia.

Mereka kompak pakai outfit bernuansa biru sambil berangkulan. Duh, mesra banget!

Kemudian, untuk mengungkap rasa syukurnya, Mayangsari pun melakukan tradisi tumpengan. Nasi tumpeng warna hijau itu nampak menggiurkan karena disajikan lauk yang nikmat.

Mulai dari empal daging, telur suwir, kering kentang, tahu goreng dan lainnya. Jadi lapar kan?

20 tahun menikah dengan Bambang Trihadmodjo, Mayangsari dikaruniai satu putri cantik bernama Khirani. Anak semata wayang Mayangsari itu kini pun sudah beranjak remaja. Nah, melihat kemesraan Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo, netizen pun ikut bahagia. Ada banyak ragam komentar yang bijak mendoakan rumah tangga Mayangsari agar langgeng. "Happy wedding anniversary Mbak Mayang, bahagia selalu," ucap @lucijah**. "Happy birthday mbayu, moga berlimpah rezeki dan berkah Allah," imbuh @ti*haj. "Selamat buketu, semoga sehat terus," kata @anniY**.

