LIPSTIK menjadi bagian yang tak terpisahkan dari makeup. Pulasan bibir ini memiliki banyak varian warna yang bisa mengubah warna bibirmu dalam sekejap.

Mulai dari warna natural seperti pink atau peach, hingga warna bold seperti ungu bahkan hitam. Dilansir Okezone dari Lifehacker, Rabu (8/7/2020), menggunakan lipstik dapat menutupi ketidaksempurnaan warna bibir.

Sebagian wanita mungkin memiliki pinggiran bibir yang menghitam. Jika kamu salah satunya, maka lipstik wajib ada di tas makeup kamu ya.

Dahulu kala, lipstik dibuat hanya satu jenis, atau yang disebut sebagai tradisional lipstik. Lipstik tradisional dibuat dengan lilin, minyak, dan pigmen yang dikemas dalam tube beserta tutupnya.

Jika kamu ingin menggunakannya, buka tutup dan putar tube tersebut maka lipstik yang menyerupai lilin itu akan memanjang keluar. Setelah lipstik keluar, aplikasikan di bibirmu hingga merata.

Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, lipstik memiliki banyak varian. Tak hanya lipstick tradisional, kini juga tersedia liquid lipstick, lip tint, hingga lip pallete.

Liquid lipstik dikemas dalam botol kecil. Teksturnya sedikit cair dan dilengkapi dengan aplikator. Liquid lipstik memiliki formula yang lebih tahan lama di bibir. Tetapi, jika kamu lupa menutupnya, liquid lipstik bisa mengering hingga tidak bisa digunakan lagi.

Selain liquid lipstik, lip tint juga lagi hits belakangan ini. Bermula terinspirasi dari Korean Makeup, lip tint banyak digunakan oleh para remaja di Indonesia. Lip tint dikemas seperti es loli.

Formulanya sangat ringan di bibir. Warnanya juga tahan lama. Selain digunakan sebagai pulasan bibir, kamu juga bisa menggunakan benda satu ini sebagai blush on. Jadi multifungsi kan.

Enggak cuma memiliki berbagai varian, lipstik juga memiliki beberapa finishing alias hasil akhir. Berikut look lipstick yang perlu kamu tahu.

Matte look





Matte look cocok untuk tampilan makeup natural. Karena matte look tidak akan membuat bibir kamu bercahaya atau mengkilap. Lipstick dengan matte look biasanya tahan lebih lama. Sayangnya, matte look dapat membuat bibir kamu menjadi kering. Untuk menghindari hal tersebut, jangan lupa gunakan pelembab bibir ya.

Satin look

Satin look memiliki hasil akhir seperti matte, namun dengan kilauan yang lembut. Ini bisa membuat bibirmu terlihat sedikit lebih besar. Lipstik dengan formula satin juga dapat melembapkan bibir kamu.

Glossy look

Lipstik dengan hasil akhir glossy memiliki kandungan air yang tinggi sehingga lipstik ini mudah untuk dihilangkan. Glossy look akan membuat bibirmu terlihat berkilau dan basah seperti berminyak.

Sheer look

Biasanya sheer look banyak dipilih oleh para remaja. Ini cocok banget dipadukan dengan makeup natural. Karena sheer look tidak mengubah warna bibirmu secara drastis. Lipstick dengan hasil akhir sheer ini juga ringan banget di bibir sehingga membuatmu nyaman sepanjang hari.