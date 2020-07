Kabar duka datang dari dunia hiburan Hollywood. Aktris 'Glee' Naya Rivera diduga meninggal dunia setelah hilang di Danau Piru, California, Amerika Serikat.

Menurut keterangan pihak kepolisian, perahu yang dinaiki Naya Rivera dengan anaknya, Josey Hollis Dorsey, kembali hanya berisi sang anak berusia 4 tahun tersebut. Naya tak ada di sana.

Jadi, sekitar pukul 6 sore, pihak kepolisian menerima kabar ditemukannya seorang anak di atas kapal di danau. Anak tersebut luntang-lantung di atas kapal selama 3 jam sampai akhirnya ada orang lain yang menemukannya.

Tim penyelam pun mencari orang lain yang ada di sekitar kapal, tetapi tak ditemukan seorang pun. Pihak kepolisian pun kemudian menyatakan bahwa orangtua dari anak tersebut yang hilang adalah Naya Rivera, aktris 'Glee' musuh Lea Michele.

Terlepas dari itu, Naya Rivera sebelum hilang mengunggah foto bersama dengan anak perempuannya tersebut. Dalam foto itu, dia menuliskan keterangan, "Hanya kita berdua".

Di foto itu, Naya terlihat mencium anaknya. Foto diambil dari angle yang sangat dekat sehingga kita bisa lihat kehangatan ibu dan anak ini.

Selain foto itu, Naya pun sering menggunggah foto bersama dengan sang anak. Di artikel ini Okezone coba merangkum momen kebersamaan Naya Rivera dengan sang anak. Berikut ulasannya:

1. Main di kamar

Kedekatan Naya dengan sang buah hati terlihat sekali di sini, ya. Ia tampak siap-siap mau pergi ke suatu tempat dan masih sempatkan bercanda gurau dengan anaknya yang sedang memegang boneka Sherrif Woody 'Toy Story'.

2. Jadi Batman dan 'Batgirl'

Saat bermain bersama, Naya Rivera pun tak segan untuk mau repot demi anaknya. Lihat saja foto ini, dia rela mengenakan kostum yang dia sebut 'Batgirl' dan anaknya pakai baju Batman. Seru banget!

3. 'Aku akan mencintaimu selalu'





Janji Naya kepada si buah hati tertuang dalam keterangan foto. "I'll love you forever, I'll like you for always, as long as I'm living, my baby you'll be. Happy birthday Josey! Love Mommy ❤️". Di foto ini, Naya Rivera terlihat memeluk erat anaknya dalam pangkuan.

4. Naik unta bareng





Naya sepertinya sering mengajak sang buah hati travelling. Salah satunya momen yang satu ini. Dia benar-benar sosok ibu yang begitu dekat dengan anaknya dan keseruan liburan mereka jadi bukti itu semua.