Kabar bahagia datang dari pasangan Ari Wibowo dan Inge Anugrah. Pasangan ini rupanya baru saja merayakan hari jadi pernikahan mereka yang ke-14.

Untuk merayakan momen spesial tersebut, Ari Wibowo membagikan sebuah pesan romantis lengkap dengan foto saat mereka mengunjungi kawasan Ciherang, Jawa Barat.

"It's our 14th Anniversary 😘♥️😍

Thank you for keeping up with

all my silliness, craziness, childishness

snoringness and fartiness...

Together forever bebeeeh....," tulis Ari Wibowo.

Di foto tersebut, Ari dan Inge tampil kompak mengenakan satu set sport wear lengkap dengan topi dan kacamata hitam untuk melindungi pandangan mereka dari paparan sinar matahari.

Mereka juga tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dengan memakai masker kain. Uniknya, masker hitam yang gunakan memiliki inisinal nama mereka masing-masing.

Tak mau kalah dengan suaminya, Inge juga sempat menceritakan keseruan di balik momen anniversary mereka di kawasan Ciherang, Bogor, Jawa Barat.

"Keeping up with the wibowos..

Salah satu yg kami lakuin kemaren pas our Anniversary yaitu trekking keluarga.. anbul pun ikut celebrate donkk..

Ini trek baru namanya jalur siwangi..krn byk daun sereh jadi wanginya menyenangkan deh.. dan byk kaya alang2 berbunga² yg cucok buat poto²," tulis Inge.

Pada kesempatan ini, Ari Wibowo dan Inge ternyata juga ditemani oleh kedua buah hatinya. Tak heran dalam unggahan foto mereka, raut wajah bahagia terpancar begitu nyata. Ucapan selamat pun datang silih berganti disampaikan oleh para netizen dan beberapa teman artis. "Wih gokil 14 tahun. Happy Anniversary bro," tulis Samuel Zylgwyn. "Happy Anniversary brother," tulis Jeremy Thomas. "Happy 14th anniversary, my beloved brother and sister. Kompak n bahagia selalu ya," tulis Ira Wibowo. "Semoga langgeng sampai kakek nenek," tulis seorang netizen. "Happy Anniversary Mas Ari dan Istri. Tuhan memberkati rumah tangga mas Ari dan Istri selalu. Amen," tulis akun fannyyoanphillippus. Sejak menikah, pada 7 Juli 2006 lalu, pasangan ini memang terbilang jarang sekali diterpa isu miring. Bahkan setelah 14 tahun membina rumah tangga, hubungan mereka malah tampak lebih romantis dan erat. Sekali lagi, Happy Anniversary Ari dan Inge!

