Sama seperti makanan, makeup juga memiliki umur simpan atau batas kedaluarsa. Alih-alih ingin cantik, tidak sadar menggunakan makeup kedaluarsa malah dapat menimbulkan masalah kulit loh ladies.

Oleh karena itu, penting bagi cewek-cewek untuk memperhatikan lama umur simpan makeup ketika kemasan dibuka. Mengutip akun Instagram @dearmoms.id, berikut jenis-jenis makeup dan jangka waktu penyimpanannya.

1. Maskara

Maskara dapat membantu kamu memiliki bulu mata yang cetar membahana, sayangnya umur maskara setelah kemasannya dibuka hanya bertahan hingga 5 bulan.

2. Foundation

Buat ladies yang hobi banget tampil flawless, maka foundation wajib banget untuk selalu disimpan di tas makeup. Umur simpan foundation tergolong lebih lama dari maskara, yakni 6 hingga 12 bulan. Tapi buat kamu yang doyan makeup, tentu belum sampai 12 bulan foundationmu sudah habis bukan?

3. Eyeshadow

Salah satu jenis makeup yang dapat mempercantik matamu ini mampu bertahan dari 1 hingga 1,5 tahun. Jadi pastikan kamu menggunakan semua warna yang ada di eyeshadow pallete milikmu ya, supaya bisa habis dalam waktu bersamaan.

4. Blush On

Perona pipi alias blush on memiliki umur simpan 1 hingga 2 tahun. Jika ukuran blush on yang kamu miliki tergolong kecil, mungkin kamu bisa menghabiskannya sebelum umur simpannya habis. Jika blush on milikmu berukuran besar, usahakan untuk menggunakannya setiap hari ya agar habis sebelum tanggal kedaluarsa tiba.

5. Bedak Sama seperti blush on, bedak juga memiliki umur simpan dari 1 hingga 2 tahun. Karena bedak merupakan bagian makeup dasar, sepertinya tidak sulit untuk ladies menghabiskan bedak dalam kurun waktu 1 tahun. 6. Lipstick Umur simpan lipstick juga berkisar antara 1 hingga 2 tahun. Usahakan untuk tidak mengkoleksi warna lipstick terlalu banyak ya ladies, supaya lipstick lamamu bisa habis sebelum jangka waktu 1 tahun. 7. Concealer Meski biasanya concealer dikemas dalam ukuran kecil, namun umur simpannya bisa mencapai 1 hingga 2 tahun. Mungkin ini dilakukan karena penggunaan concealer yang lebih sedikit dibandingkan dengan jenis makeup lainnya.

