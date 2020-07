Pasangan Selebriti Tara Basro dan Daniel Adnan jadi salah satu pasangan paling diidolakan banyak orang. Mereka jadi bukti bahwa keromantisan bisa dilakukan dengan cara yang berbeda.

Lihat saja apa yang Tara Basro dan Daniel Adnan lakukan. Ya, pasangan yang menikah di akhir Juni ini membagikan foto yang tak pernah Anda pikirkan sebelumnya.

Mereka traveling bareng dan menggunakan daster kembaran. Ya. daster yang dianggap pakaian ‘murah’ disulap oleh mereka menjadi sesuatu yang menarik dan tetap keren.

Kapaaannn bisaaa traveling lagiiiii 😭 pic.twitter.com/MEHdeYRWX8 — Tara Basro (@TaraBasro) July 11, 2020

Tidak diketahui daster itu mereka gunakan saat jalan-jalan ke mana. Namun dari foto yang dibagikan, Tara dan Daniel menggunakan masker itu saat makan di restoran bernuansa biru. Tampilan mereka santai sekali, tapi pastinya jadi pusat perhatian.

Jika bisa dijelaskan sedikit, Tara dan Daniel menggunakan masker hijau dengan motif daun biru-merah. Meski motif dasternya sama, gaya daster keduanya berbeda.

Ya, Tara Basro menggunakan daster layaknya perempuan-perempuan mengenakannya, Sedangkan, Tetapi pada Daniel, daster tersebut seperti atasan gamis pria. Dia membuka kancing yang ada di dada dan memberi aksen casual yang keren.

Baca Juga : Intip Gaya Istri Young Lex Ikut Flower Wear Challenge, Cantik Banget!

Unggahan Tara Basro di Twitter ini langsung menjadi perbincangan hangat netizen. Sampai berita ini ditulis Okezone, sudah puluhan ribu netizen menyukai foto gemas tersebut. Ada juga 4,4 ribu netizen membagikan ulang foto itu.

Komentar yang masuk pun kebanyakan memuji kekompakan pasangan ini.

“Cute banget,” kata @nutella***.

“OMG Daster goals,” sambung @inesspr**.

“The real uwu,” celetuk @joymaeee***.

“Punya bini feminis lucu juga, ya. Enggak ada tuh toxic masculinity atau pakai daster karena tuntutan lomba 17-an semata,” ungkap @sassyhalc***.

“How can he (Daniel) still look gorgeous with that daster???” tanya @fird***.

(hel)