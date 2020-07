Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah berupaya menggodok kembali produk wisata yang akan ditawarkan untuk wisatawan mancanegara. Ada beberapa target wisman yang saat ini tengah diincar, khususnya yang berada di regional Asia hingga Eropa.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo telah menegaskan dukungan Indonesia dalam pengembangan pariwisata digital dan memasukkannya ke Rencana Strategis Pariwisata ASEAN 2016-2025.

"Saya ingin menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung program dan kegiatan, dalam konteks Rencana Strategis Pariwisata ASEAN dan banyak lagi, terutama di masa-masa sulit ini untuk mendorong kegiatan yang dapat mempercepat pemulihan pariwisata di ASEAN," kata Angela seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Okezone beberapa waktu lalu.

Guna merealisasikan dukungan tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif rencananya akan mengadakan acara bertajuk “Indonesian Sellers Meeting (ISM)” melalui platform online selama tiga hari, yaitu pada tanggal 14-16 Juli 2020.

Hari pertama ISM diselenggarakan untuk pasar India, Malaysia, Singapore, Thailand dan Indochina. Hari kedua meliputi pasar Korea Selatan, China & Hongkong, Timur Tengah, Prancis dan Jerman, dan hari ketiga untuk pasar Jepang, Taiwan, Rusia, Belanda dan United Kingdom.

Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini bertujuan untuk membuka peluang bisnis dan memperoleh informasi tentang kondisi masyarakat dan strategi bertahan di tengah pandemi dari buyer atau wholeseller maupun pelaku pasar di negara pasar originasi.

Kegiatan webinar untuk pasar Malaysia, Singapura, Thailand dan Indocina akan terdiri dari tiga sesi dengan pembicara, sebagai berikut Nia Niscaya, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu, Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I (Indonesia, ASEAN, dan OCEANIA) Kemenparekraf, dan Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri.

Sementara untuk sesi kedua yang bertajuk Market Updates and Business Opportunities For Singapore & Malaysia Market akan diisi oleh Vinsensius Jemadu, Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I (Indonesia, ASEAN, dan OCEANIA) Kemenparekraf, Kelvin Ong, Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) Malaysia, Sulaiman Shehdek, Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) Singapore, Mohd Akil Bin Mohd Yusof, Deputy President of Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATTA), Mohammed Ismail Hussain, Chairman Tourism Task Force Committee for SMCCI, dan Aris Latiff, Marketing & PR Manager VITO Singapore.

Kemudian untuk sesi ketiga : Market Updates and Business Opportunities For Thailand & Indochina Market akan diisi oleh Vinsensius Jemadu, Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I (Indonesia, ASEAN, dan OCEANIA) Kemenparekraf, Nuanchan Pientam, Managing Director of NC Tour after ADT, U Maung Maung, Chair of HR Committee of Union of Myanmar Travel Association (UMTA), Nikki Phinyapincha, Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) Thailand and Indochina, Nang Lun, Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) Thailand and Indochina, dan Danny Pham, Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) Thailand and Indochina.

Dengan dilaksanakannya kegiatan webinar Indonesian Sellers Meeting diharapkan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dapat mengetahui kondisi masyarakat dan menjalin komunikasi dengan negara originasi khususnya antar pelaku industri (sellers, buyers, government) dengan mempertemukan pelaku industri inbound dan wholeseller/buyers sebagai langkah persiapan menuju kegiatan B2B.