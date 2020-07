Di masa pandemi Covid-19 ini waktu yang tepat untuk merefleksi diri. Aktris Westny DJ pun memilih bersihkan diri lewat tradisi Melukat. Apa itu?

Aktris Westny DJ yang baru saja dikaruniai anak pertama pada 20 April 2020 lalu, hari-hari ini mengungkap dirinya merasa lebih bahagia.

Selain kehadiran sang buah hati bernama I Gde Nyoman Sunkaimano Cokatanasoe dan dipanggil Kai, lewat postingan terbaru di Instagram, Westny DJ membagi cerita tentang tradisi Hindu Bali, Melukat yang dijalaninya.

Di dalam postingan Instagram itu, Westny DJ mengunggah 5 foto kebersamaannya dengan sang buah hati kesayangan dan suami. Di caption foto, Westny DJ menulis seperti ini: Kembali lagi ke alam. Dari dulu aku selalu percaya proses pembenahan diri dan pembersihan diri akan membawa ke kehidupan yang lebih damai. Hari ini aku dan suami melakukan proses “penglukatan atau melukat”.

Lebih jauh, Westny DJ pun menjelaskan tentang ritual ini. “Terakhir aku datang untuk Melukat itu pas aku hamil Kaimano 7 bulan. Dan kali ini Kaimano ikut for the first time."

“Proses Melukat lebih pada karena aku dan Wayan ingin membersihkan segala karma buruk, negative energy dan kedamaian jiwa, raga serta pikiran.This is not a religion or culture believe, Melukat bisa dilakukan oleh agama apapun dan dari kalangan manapun karena lebih ditujukan untuk keselarasan dan keseimbangan kita bersama alam.”

Dan Westny DJ juga mengakui bahwa setelah menjalani Melukat, ia merasa seperti ini, “Selalu happy dan tengan secara spiritually kalua habis melukad. Semoga seteruskan kita mencapai ketenangan #hati #pikiran, #jiwa dan #raga.”

Dari postingan itu, terlihat Westny dan suami melakukan ritual Melukat di sebuah pura di Bali.

Seorang pemuka agama tampak mencipratkan air yang sudah didoakan kepada Westny yang tampak khidmat berdoa.

Kemudian di foto berikutnya, Westny DJ tampak menampung kucuran air suci untuk membasuh wajah dan tubuhnya yang dibalut kain kemben. Tak hanya Westny DJ yang mengikuti ritual Melukad. Wayan, sang suami juga tampak khidmat mengikuti upacara membersihkan diri dari segala karma buruk dan hal-hal negatif. Dan terakhir, Westny pun mengunggah foto sang suami dan buah hati kesayangan yang tampak tersenyum bahagia. Keluarga ini berharap agar lewat ritual Melukat yang dijalani, bisa dijauhkan dari segala yang jahat, segala karma buruk, dan mendatangkan kedamaian dan hal-hal baik. Netizen pun tampak tertarik dengan ritual Melukat yang dijalani Westny DJ dan keluarga. Seperti yang tertulis di kolom comments: alit_n*cky*t : Astungkara ch*k*fln: seneng banget jadi tau budaya Bali

