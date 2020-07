PADA episode ke-8, drama Korea It’s Okay to Not Be Okay yang tayang pada Minggu 12 Juli 2020. Aktor sekaligus DJ berbakat Korea Selatan, Choi Daniel muncul sebagai cameo di antara Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) dan Goo Moon Young (Seo Ye Ji).

Kemunculan pria kelahiran 22 Februari 1986 ini mencuri banyak perhatian para penggemar dan penonton drama. Dalam drama Korea tersebut, Choi Daniel berperan sebagai penggemar berat Go Moon Young. Ia juga menjadi bos sebuah perusahaan periklanan.

Penampilan cameo aktor Jugglers itu dipastikan akan menciptakan ketegangan antara Moon Young dan Gang Tae. Sebagai aktor, Choi Daniel tetaplah memperhatikan penampilan. Choi Daniel juga dikenal memiliki selera fashion yang baik.

Untuk Anda yang ingin mencari inspirasi berpakaian ala Choi Daniel, Anda bisa menyontek manly style yang menjadi ciri khasnya. Daripada penasaran, langsung simak yuk!

Simple

Untuk Anda yang menyukai penampilan yang simple namun tetap maskulin, Anda bisa menirukan gaya Daniel yang satu ini, padu padankan sweater Anda dengan celana hitam panjang. Sweater yang bervolume akan menambah kesan bahu yang lebar dan tegas.

Office style

Untuk setelan ke kantor, Anda dapat meniru gaya Daniel yang satu ini. Tetap gunakan kemeja putih dan celana hitam Anda, jangan lupa kenakan dasi agar terlihat tetap formal. Anda bisa menggulung sedikit lengan baju dan berikan perhatian lebih pada gaya rambut Anda. Kalau bosan, Anda bisa coba menggantinya dengan warna coklat tua seperti Daniel.

Winter style

Memadukan long coat abu-abu dengan kaus juga bisa menjadi pilihan yang menarik. Ini sangat cocok Anda gunakan saat harus berpergian di kala musim berangin dan udara dingin.

Kasual Ingin terlihat lebih kekinian dengan style anak muda? Padu padankan kaos bercorak Anda dengan celana jeans, jangan lupa gunakan topi untuk melengkapi gaya kekinian Anda. Sangat berwibawa Ingin penampilan yang lebih dewasa dan terkesan berwibawa ala CEO di drama-drama Korea? Penampilan Daniel di drama It’s Okay to Not Be Okay harus Anda coba. Gunakan setelan jas dan celana berwarna cream dan tata rambut Anda dengan gaya belah tengah, jangan lupa tambahkan kacamata agar menambah kesan tegas dan berwibawa.

