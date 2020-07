SECARA mengejutkan selebriti Shandy Aulia mengunggah foto sedang menyuapi anaknya, Claire Herbowo, MPASI yang dicampur madu. Setelah foto ini beredar, banyak netizen memberi komentar pedas, karena usia Baby Claire diketahui masih 5 bulan.

Dalam keterangannya di Instagram, Shandy menjelaskan bahwa tindakannya memberikan MPASI dicampur madu sudah berdasar hasil berkonsultasi dengan Dokter Spesialis Anak dr Eric Gultom, SpA(K) dan Dokter Spesialis Gizi Klini Dr dr Samuel Oetoro, Sp.GK. Jadi, apa yang dilakukan Shandy sudah mendapatkan lampu hijau dari ahlinya.

"Saya sudah berkonsultasi terlebih dulu perihal MPASI pada Claire saat ini. Jadi, bukan hanya keputusan sok tahu saya. Saya percaya pada beliau-beliau itu karena bukan dokter kemarin sore yang asal memberikan penjelasan pada setiap pasiennya tanpa penjelasan yang akurat," tulis Shandy.

Ia pun coba menjelaskan bahwa pada akhirnya orangtua juga lah yang akan menentukan mana yang terbaik untuk anak mereka. "Setiap ibu memiliki insting dan pilihan dokter yangbisa dipercaya," tambahnya.

Shandy pun menambahkan, untuk tahu mana yang terbaik untuk anak, pastikan berkonsultasi pada beberapa dokter sebelum mengambil keputusan. Hal ini perlu dilakukan agar Anda tidak hanya mendapat satu pendapat saja. "Karena itu saya berkonsultasi tidak hanya dengan 1 dokter," pungkasnya.

Dikatakan juga oleh Shandy di keterangan Instagram bahwa memberikan MPASI lebih dini pada anak adalah sebuah pilihan mutlak dari seorang ibu bila memang kondisi bayi siap untuk diberikan MPASI. Sekali lagi, tentunya dengan berkonsultasi duulu pada dokter ahlinya dan juga dengan pantauan dokter.

Hal tersebut tergambar dari menu apa yang Shandy berikan pada Baby Claire. Menurutnya, itu sudah sesuai dengan saran dokter pribadinya tersebut.

"Pilihan menu MPASI yang saya berikan pada Claire saat ini sudah saya konsultasikan baik-baik dengan dokter gizi," terangnya.

"Saya memilih untuk full ASI dan disertai MPASI di usia Claire belum 6 bulan (tidak sufor) adalah keputusan dan bentuk cara saya merawat Claire dan yang terbaik menurut versi saya untuk anak saya," pungkas Shandy.

Di keterangannya itu juga Shandy tak menutup kemungkinan akan ada banyak komentar pedas terkait keputusannya tersebut. Namun, dia lebih memilih membiarkannya.

Sebab, baginya, apapun yang dia bagikan di media sosial bukan bertujuan untuk ibu-ibu harus mengikuti cara dia merawat Baby Claire. Dia pun mengimbau, lebih baik para ibu fokus pada diri sendiri untuk merawat anak dengan caranya masing-masing.

"Karena, setiap ibu memiliki cara merawat dan mendidik anak yang berbeda. Tapi tujuannya satu, ingin memberikan yang terbaik bagi si anak. Bila tidak sejalan, bukan artinya kita adalah ibu yang buruk kan? My baby my rules, your baby your rules. Apapun keputusan ibu untuk anaknya, yuk kita saling hargai," ungkap Shandy.