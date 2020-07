BEBERAPA waktu lalu, pasangan selebriti Ammar Zoni dan Irish Bella melangsungkan acara tasyakuran usia kehamilan ke-7 bulan. Mereka pun kembali melakukan maternity shoot, hasilnya keren.

Berdasarkan keterangan Irish Bella dalam unggahannya di Instagram, acara tasyakurannya ini dapat dilihat pada video terbaru di Channel YouTube Ammar dan Irish. Sambil menunggu kelahiran sang buah hati dan mengabadikan setiap momen, pasangan yang menikah pada 28 April 2019 mereka sengaja melakukan maternity photoshoot.

Kemesraan dan sikap romantis yang dimiliki oleh Ammar tidak hanya ditampilkan dalam video-video yang diunggah mereka di channel YouTube-nya, Aish TV. Tetapi Ammar Zoni juga sangat memperhatikan kehamilan sang istri, termasuk aktif membagikannya dalam berbagai kesempatan.

Photoshoot maternity yang diabadikan oleh fotografer ternama, Diera Bachir ini mengusung konsep santai. Ammar dan Irish tampil gemas mengenakan couple pajamas dan konsep yang cukup menarik dari beberapa negara.

Berikut potret-potret romantis photoshoot maternity Ammar Zoni dan Irish Bella. Simak yuk ulasannya.

Couple Pajamas

Ammar Zoni dan Irish Bella terlihat mengenakan couple pajamas bermotif tropica. Sambil bersantai di tempat tidur, dua pasangan ini terlihat bahagia sambil tersenyum sumringah dan memegang perut Irish yang sudah terlihat membesar.

Photo yang diunggah oleh Irish dalam Instagramnya ini memiliki caption “Waiting for our little baby..” di mana keduanya memang sudah tidak sabar untuk bertemu anaknya tersebut.

Klederdracht

Konsep yang dikenakan Ammar dan Irish kali ini berasal dari negara kincir angin, Belanda. Irish tampak cantik mengenakan pakaian Klederdracht berwarna putih dan merah. Sementara Ammar terlihat mempesona dengan Klederdracht berwarna putih dan coklat. Dalam pemotretannya Ammar dan Irish terlihat berdansa dan tersenyum bahagia dengan latar toko roti.

Gurun pasir Foto selanjutnya, kedua pasangan ini mengenakan konsep Gurun pasir. Di mana Irish dan Ammar sama-sama mengenakan pakaian khas negara timur tengah berwarna coklat sehingga bisa memberikan kesan glamour. Ekspresi yang ditampilkan oleh Ammar dan Irish ini terlihat serius tetapi masih terasa hangat karena keduanya sama-sama memeluk buah hati yang masih dalam perut sang ibu. Muslim style Meskipun bukan termasuk photoshoot maternity, tetapi foto ini juga memperlihatkan kemesraan Ammar Zoni dan Irish Bella. Foto yang diambil saat tasyakuran ke-7 bulan ini menampilkan Irish yang cantik dalam balutan gamis dan hijab berwarna putih. Dan juga Ammar yang mengenakan baju koko ¾ dengan celana panjang yang memiliki warna senada yaitu sapphire blue. Keduanya terlihat cerah, ditambah lagi dengan latar properti yang membuat suasanya lebih hidup yaitu perpaduan warna putih dan coklat muda.

