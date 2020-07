Blush on merupakan bagian dari keluarga makeup yang berfungsi sebagai perona pipi. Meski bentuknya kecil, blush on memiliki peranan penting dalam menyempurnakan makeup Anda.

Bayangkan saja jika riasan mata Anda sudah cetar membahana, bibir yang mempesona, namun wajah Anda terlihat polos. Cobalah beri sentuhan blush on, dijamin wajah Anda akan terlihat lebih segar dan bersemangat.

Biasanya, blush on terdiri dari matte finish look dan metalik finish look. Matte look tidak akan meninggalkan kilauan di wajah Anda, tetapi metalik iya. Melansir Lifehacker, Senin (13/7/2020), berikut jenis-jenis blush on.

Powder Blush





Blush on dengan formula powder dapat diaplikasikan langsung di pipi Anda, atau setelah menggunakan foundation. Powder blush tersedia dalam berbagai pilihan warna yang memiliki hasil akhir matte ke satin.

Pengaplikasian powder blush biasanya menggunakan kuas. Jika Anda tidak menggunakan foundation, usahakan untuk menggunakan primer terlebih dahulu. Dengan demikian, blush on akan menempel lebih lama di wajah Anda.

Cream Blush





Jika powder blush akan lebih cantik diaplikasikan pada wajah yang sudah menggunakan foundation sebelumnya, hal ini tidak berlaku untuk cream blush. Meskipun Anda tidak menggunakan alas bedak itu, cream blush mampu menempel dengan sempurna di wajah Anda. Cream blush juga tidak membutuhkan primer untuk menempel di pipi Anda.

Anda dapat menggunakan jari, kuas, atau spons untuk mengaplikasikan cream blush. Sebelum mengaplikasikannya ke wajah, Anda perlu mengetahui tingkat pigmentasi dari produk tersebut. Jika produk yang Anda gunakan sudah memiliki pigmentasi yang tinggi, sebaiknya diterapkan sedikit-sedikit dengan menggunakan jari.

