Akhir-akhir ini aktor Korea dengan bayaran termahal menghebohkan pencinta drama Korea. Kim Soo Hyun comeback melalui drama yang berjudul “Its Okay to Not Be Okay” dengan lawan mainnya Seo Ye Ji. Dalam drama yang mengisahkan tentang kesehatan mental ini, Kim Soo Hyun berperan sebagai Moon Gang Tae.

Di sisi lain, nama Kim Soo Hyun juga mencuri perhatian karena menjadi aktor Korea termahal di tahun 2020. Dikutip dari Koreaboo, Kim Soo Hyun mendapat bayaran 200 juta Won atau setara Rp2,4 miliar per episode.

Serial drama “Its Okay to Not Be Okay” sendiri terdiri dari 16 episode. Artinya, Kim Soo Hyun bisa meraup pendapatan sekira Rp38,4 miliar. Angka yang fantastis bukan?

Menyandang predikat sebagai aktor termahal Korea 2020, tentu penampilan Kim Soo Hyun selalu menjadi sorotan. Seperti apa penampilan aktor Korea termahal di 2020 tersebut? Berikut Okezone rangkumkan potret penampilan Kim Soo Hyun dari akun Instagram @soohyun_k216, Selasa (14/7/2020).

Tampil Elegan





Sudah tidak perlu diragukan lagi ketampanan aktor Korea yang satu ini. Kim Soo Hyun terlihat elegan mengenakan atasan turtle neck berwarna hitam dan celana coklat. Outfit yang digunakannya memiliki warna yang serasi.

Sepertinya, aktor Korea yang satu ini sedang melakukan photoshoot terlihat dari hasil fotonya. Aktor yang satu ini terlihat sangat memesona dan tampan sekali. Iya kan Okezoners?

Seragam perawat





Bagi pencinta drama Korea pastinya sudah tahu ini pakaian yang digunakannya saat berperan menjadi Moon Gang Tae dalam drama “ “Its Okay to Not Be Okay”. Ia terlihat mengenakan baju perawat dengan warna tosca dan sepatu sneakers.

Kim Soo Hyun tetap terlihat memukau mengenakan seragam perawat. Pesona Kim Soo Hyun semakin terpancar, memang tidak perlu diragukan lagi pesona aktor termahal di Korea ini.

Bergaya unik

Selanjutnya, dalam foto ini cukup berbeda dari foto sebelumnya. Kim Soo Hyun rupanya tidak jaim untuk tampil dengan bergaya unik. Meskipun demikian, hal itu tidak mengurangi pesona aktor tampan yang satu ini. Kim Soo Hyun tetap tampil memukau dengan gaya berpakaian yang terkesan Kasual. Ia telihat mengenakan jaket jeans, kaos putih polos, dan celana panjang. Rupanya, Kim Soo Hyun selalu cocok tampil dengan gaya apapun. Befoto depan Food Truck

Terakhir, Kim Soo Hyun terlihat sedang berfoto depan food truck. Meskipun dengan latar belakang simple, akan tetapi unggahan potret yang dibagikan Kim Soo Hyun tetap menarik. Dalam foto tersebut, ia terlihat tampil kasual dengan kemeja kotak-kotak, kaos putih, celana jeans panjang, dan sepatu sneakers. Potret yang dibagikannya, mungkin menarik hati bagi setiap penggemarnya. Senyuman tipis pun tampak dari wajah tampan Kim Soo Hyun. Pesonanya semakin terpancar dan dia selalu tampil memukau. Menarik hati kan Okezoners?

