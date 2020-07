PUTRI dari Anang Hermansyah dan Krisdayanti, Aurel Hermansyah baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-22. Bahagianya Aurel Hermansyah adapat cincin dari Atta Halilintar. Duh, dilamar ya?

Pada acara tersebut, mereka kompak pakai dresscode ungu. Nah, acara ulang tahun Aurel Hermansyah dihadiri oleh keluarga besar dan juga kekasihnya.

Nampak pada foto tersebut antara lain Anang Hermansyah, Ashanti, Arsy, Azriel, Arsya, Atta Halilintar, serta Thariq Halilintar.

"Love 22 birthday," tulis Aurel Hermansyah di Instagram.

Momen ulang tahun tersebut juga sekaligus sebagai momen peresmian single Aurel Hermansyah yang berjudul Kepastian. Single tersebut juga dikabarkan menjadi video terpopuler di YouTube selama 7 hari.

Aurel mengungkapkan kebahagiaannya dengan berterima kasih kepada keluarga, pacar, dan sahabat yang telah memberikan dukungan dan juga surprise di hari ulang tahunnya.

Apalagi dia dapat kado cincin mewah bernuansa ungu dari Atta Halilintar yang menandakan keseriusan mereka. "7 bulan tahap Perkenalan .. Dan kemarin tanggal 10 juli kamu menanyakan keseriusan aku dalam hubungan kita.. @attahalilintar.. BismillahπŸ™πŸΎπŸ’," terangnya.

Sehari sebelum menjelang ulang tahun, Aurel Hermansyah juga sempat berbagi cerita melalui akun Instagram pribadinya. Ia bercerita bahwa sang kekasih Atta Halilintar memberinya kejutan dengan berkeliling Jakarta naik kapal yang sudah dihias. So sweet ya!

Tak ketinggalan, para penggemar Aurel juga turut mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Ungkapan tersebut mereka tuaikan dalam kolom komentar.

