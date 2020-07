AKTRIS 'Glee' Naya Rivera ditemukan meninggal dunia. Mayatnya ditemukan di danau, lokasi terakhir kali dirinya dikabarkan berada.

Penemuan jasad Naya Rivera menutup pencarian yang sudah dilakukan sejak Kamis, 9 Juli 2020. Dengan ditemukannya mayat Naya, memberi kelegaan pada banyak orang yang berharap dirinya ditemukan, meski dalam keadaan tak lagi bernyawa.

Di sisi lain, sosok Naya Rivera terkenal sangat dekat dengan putranya, Josey Hollis Dorsey. Ia sepertinya selalu membawa anak berusia 4 tahun itu kemana pun dia pergi. Makanya, jangan heran kalau dia kerap berfoto bersama dengan sang anak di Instagram.

Selain dikenal dengan sosok ibu yang luar biasa, Naya juga menginspirasi banyak orang. Ia dikenal sebagai sosok yang baik. Karena itu dia diidolakan banyak orang.

Kalimat-kalimatnya di Instagram pun dinilai sangat memotivasi fans-nya. Nah, Okezone coba merangkum 6 pesan cinta Naya Rivera semasa hidupnya. Berikut ulasannya.

Jangan pernah berhenti mencintai buah hatimu





Besarnya cinta Naya Rivera pada putranya dapat diketahui juga dari kalimat yang dia tuliskan di foto 18 September 2019. Di situ, ia membagikan foto tengah memeluk sang anak.

"I'll love you forever, I'll like you for always, as long as I'm living, my baby you'll be. Happy birthday Josey! Love Mommy ❤️."

Artinya, "Saya akan mencintaimu selamanya. Saya akan menyukaimu selalu, selama saya hidup, sayangku. Selamat ulang tahun Josey. Ibu menyayangimu.

Syukuri hidup ini





Sebagai manusia, kita pasti akan menerima cobaan dari manapun. Meski dihantam masalah, Naya selalu mengingatkan untuk tetap bersyukur.

"No matter the year, circumstance, or strifes everyday you're alive is a blessing. make the most of today and every day you are given. tomorrow is not promised."

Artinya, "Tidak peduli tahun, keadaan, atau perselisihan setiap hari, kehidupan kamu adalah berkah. Manfaatkan hari ini dan setiap harinya yang diberikan pada Anda. Besok tidak ada yang tahu bagaimana."

Senyummu itu berharga Naya juga mengingatkan pengikutnya untuk teruslah tersenyum. Sebab, ekspresi tersebut merupakan keseksian yang nyata di diri seseorang. "Now smile! It's truly the sexiest thing to flaunt." Artinya, "Sekarang tersenyumlah! Itu adalah hal paling seksi yang patut Kamu pamerkan." Bernapas adalah hal yang harus kamu syukuri

Setiap masalah yang datang pada Anda tidak akan ada habisnya dan menurut Naya, ada baiknya Kamu tetap bersyukur karena Kamu masih bisa bernapas hingga detik ini. "Gravity keeps pulling me under, but the urge to breathe helps me stay afloat." Artinya, "Gravitasi terus menarik saya ke bawah, tetapi keinginan untuk bernapas membantu saya tetap bertahan." Sebuah firasat

Di unggahan Naya yang dibagikan pada 4 Maret 2020, dia pernah menulis sebuah kalimat berbunyi; "I dissolve into my other selves, where shall I pour my remains?" Artinya, "Saya larut dalam diri saya yang lain, di mana saya harus meninggalkan jasad saya?" Kita selalu menyukai apa yang orang lain lakukan

Naya Rivera pun memiliki pandangan bahwa banyak orang yang menyukai bayangan diri kita yang ada di dalam diri orang lain. Ini maksudnya adalah kita kadang menyukai orang lain karena sifat kita ada pada dirinya. "We love shadows of our hidden selves in others." Artinya, "Kami mencintai bayangan diri kita yang tersembunyi dalam diri orang lain."

