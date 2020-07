BUTUH rekomendasi destinasi wisata yang cocok buat disambangi di era new normal? Buat kalian yang berdomisili di ibu kota Jakarta dan sekitarnya, Pulau Macan di Kepulauan Seribu bisa jadi alternatif terbaik.

Lokasinya yang tak jauh dari pusat kota menjadi salah satu alasan Pulau Macan layak untuk disambangi. Terlebih di era new normal saat ini. Wisatawan tidak perlu bingung menyiapkan surat kesehatan, di mana mereka wajib melakukan rapid atau swab test terlebih dahulu.

Kendati demikian, wisatawan tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Jaga jarak, menggunakan masker, dan rutin cuci tangan tetap harus dilakukan secara rutin demi mencegah dan memutus rantai penularan Covid-19 selama aktivitas wisata berlangsung.

Lalu, apa saja daya tarik dan keunikan Pulau Macan hingga layak untuk disambangi?

Nah, belum lama ini, travel influencer Marischka Prudence berkesempatan untuk menyambangi tempat tersebut. Di Instagram, dia membagikan beberapa momen keseruan saat menikmati suasana liburan di Pulau Macan.

Bila dilihat secara seksama, keindahan pantai di Pulau Macan ternyata tidak kalah lho dengan pantai-pantai yang ada di Timur Indonesia. Airnya tampak jernih berwarna hijau tosca. Deburan ombaknya pun tidak terlalu besar, sehingga cocok untuk dijadikan spot snorkeling, berenang, atau sekadar bermain air.

Di sekeliling pulau ini juga ditumbuhi pepohon hijau yang rindang sehingga membuat suasana disekitarnya terasa sejuk dan nyaman.

Tak hanya itu, bila memiliki budget berlebih, wisatawan dapat menyewa villa yang telah disediakan oleh pihak pengelola. Lokasi kamarnya langsung menghadap ke arah laut lho, Okezoners! Jadi dapat dipastikan kamu akan mendapatkan pemandangan yang indah bila cuaca bersahat.

Bagi wisatawan yang datang dengan budget pas-pasan juga tidak perlu khawatir. Pulau Macan juga memiliki beberapa spot khusus bagi mereka yang ingin bermalam menggunakan tenda pribadi.

Nah, sebelum memutuskan untuk mengunjungi Pulau Macan, simak dulu pesan Marischka Prudence seputar tata cara traveling aman di tengah pandemi Covid-19 berikut ini.

Ventilasi, Durasi, Jarak

"Banyak banget pertimbangan sebelum memutuskan trip lagi, apalagi kondisi lagi gini ya.. jadi untuk sementara kami pilih yang ga perlu naik pesawat dulu, yang sangat mungkin berjarak dan pertimbangan ventilasi (airflow yang baik, lokasi outdoor tentunya lebih ideal ya)," tulis Prue.

Patuhi protokol kesehatan 

"Udah sering denger sih soal Pulau Macan tapi ga nyangka se-bagus ini. Hal yang paling dipikirin tentunya bukan di resortnya, Hal yang paling dipikirin tentunya bukan di resortnya, tapi menuju ke resort kan mesti naik boat dan sharing space sama orang lain, jadi udah siap masker, kacamata sampe jaket corona ala onlineshop (bisa cek di IG story perjalanan kami ke pulau)," tambahnya.

Persiapkan dengan matang

"Btw gw sbenernya rada khawatir sharing, mikirin impactnya gimana nanti kaya ga tepat gitu ya buat traveling di saat gini. Tapi, please jika dilakukan, lakukan dengan pertimbangan matang dan please taat dengan protokol kesehatan yang udah disusun sama ahlinya, bagaimanapun saat kita ke luar, ada risiko yang lebih dibanding kita di rumah aja. Klo ga yakin buat jalan, jangan. Be considerate and be aware," tegas Prue.