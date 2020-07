KULINER Indonesia lagi-lagi mencuri perhatian dunia internasional. Kali ini, giliran Kylie Jenner yang kepincut dengan kelezatan mi instan khas Indonesia.

Adik kandung Kendall Jenner ini memang tengah menjadi bahan perbincangan netizen setelah kedapatan menyantap mi instan khas Indonesia.

Kylie Jenner bahkan tak sungkan membagikan potret mi instan hasil kreasinya di Instagram. Dalam unggahan tersebut, tampilan mi instan miliknya sekilas mirip dengan olahan mi yang sering kita santap di rumah atau warkop lho, Okezoners! Kylie membuat mi instan dengan telur yang diaduk.

Nah, selain Kylie Jenner, masih ada deretan selebriti dunia yang kepincut kelezatan mi instan khas Indonesia. Berikut ulasan lengkapnya.

Cardi B

Rapper yang sempat berseteru dengan Nicki Minaj ini memang diketahui sedang keranjingan mencicipi berbagai hidangan khas Asia. Puncaknya akhir Juni lalu. Cardi B tampak memamerkan dua kuliner khas Indonesia sekaligus di Instagram pribadinya. Kedua makanan tersebut antara lain, olahan pisang cokelat dan mi instan rebus lengkap dengan telur setengah matang sebagai toppingnya.

Thunder, mantan anggota MBLAQ

Kelezatan mi instan Indonesia juga diakui oleh para artis Korea. Beberapa waktu lalu, mantan anggota boyband MBLAQ membuat sebuah pernyataan mengejutkan bahwa salah satu makanan khas Indonesia yang paling disukai adalah mi instan. Hal ini bermula saat Thunder menjalani proses syutin film terbarunya di Bali. Dia mengaku kepincut mi instan lantaran para kru film sering membuatkannya di lokasi syuting. Ngomong-ngomong dia paling suka olahan mi goreng!

Yesung, Super Junior

Selanjutnya ada Yesung, anggota boyband Super Junior. Pada Mei 2017 lalu, Yesung kedapat membawa beberapa bungkus mi instan sebagai oleh-oleh setelah melakukan pemotretan di Indonesia. Fakta menarik ini dibagikan oleh salah seorang Elf yang kebetulan sempat bertemu Yesung di Bandung. Kala itu, Yesung tertangkap kamera sedang membawa bungkusan mi goreng di dalam sebuah wadah plastik berukuran besar. Ketagihan ya, Oppa?

Sandara Park, mantan anggota 2NE1

Mantan anggota 2NE1 yang juga merupakan kakak kandung Thunder ini juga diketahui sangat menyukai mi instan khas Indonesia. Sandara bahkan sempat memamerkan olahan mi instan hasil racikan adiknya itu di Twitter. Dalam keterangannya, Sandara mengatakan bahwa mi instan kini menjadi camilan malam favoritnya.

"Omg!! This is my midnight snack made by chef Thunder. mi goreng!! Yummy!! I like it!!," tulisnya.