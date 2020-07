TAK cuma unggah foto mi instan, Kylie Jenner diketahui tengah berlibur di sebuah pantai. Terlihat dari postingan terbarunya, Kylie Jenner membagikan momen keindahan pantai tempatnya berlibur entah di mana.

Kylie Jenner langsung berbagi momen keseruannya sendiri di akun media sosialnya. Dia pun menuliskan caption “Thank you God for another beautiful day.”

Beberapa potret Kylie Jenner pun bakal diulas Okezone selengkapnya. Penasaran seperti apa? Yuk simak artikelnya, ditulis Okezone, Rabu (15/7/2020).

Menginjak pasir pantai

Di foto pertama, kaki Kylie Jenner dengan riasan kutek berwarna kuning cerah di atas pasir hitam, dengan air ombak yang menghampiri kakinya. Momen ini menandakan Kylie sedang berlibur di pantai.

Pose manja

Terlihat foto Kylie sendiri di tangga menuju ke tepi pantai sambil memegang sebuah minuman dengan pose manjanya. Kylie Jenner memakai dress pantai nuansa hitam putih yang simple.

Sunset cantik





Setelah itu, Kylie Jenner membagikan momen sunset di pantai yang indah.Duh, jadi mau ikut liburan ya!

Pose andalan Kylie Jenner sedang duduk sambil menopang tangannya. Dibaluti dengan baju pantai yang dikenakan oleh Kylie Jenner yang modis. Walaupun fotonya gelap, tapi tetap membuat Kylie terlihat cantik dengan posenya. Cantik alami Tidak jauh berbeda dengan foto sebelumnya, wajah Kylie Jenner lebih terang sehingga terlihat dengan jelas. Nampak riasan wajah naturalnya yang lebih terlihat dengan latar belakang pemandangan pantai.

