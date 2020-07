SEJUMLAH selebriti mendatangi Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo, Selasa 14 Juli. Antara lain Raisa, Raffi Ahmad, Gading Marten, Yuni Shara, Andre Taulany, dan masih banyak lagi.

Kedatangan para selebriti terkenal itu ke Istana dengan tujuan berdiskusi dengan Presiden Jokowi terkait dengan nasib industri hiburan tanah air. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi pun meminta para selebriti ini mengampanyekan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Ya, dengan bantuan para pesohor itu, diharapkan masyarakat bisa lebih mau mendengarkan saran pemerintah. Seperti Raisa diminta untuk mengajak masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, seperti pakai masker dan rutin cuci tangan.

Di Instagram pribadinya, Raisa menjelaskan kalau dirinya berharap agar masyarakat mau sama-sama melawan Covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan.

"Pesan dan harapan kita bersama adalah untuk terus menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan. Yuk lebih sadar diri bahwa kesehatan adalah hal utama yang harus dijaga. Ayo kita kerjasama saling menjaga dan saling menghormati and we can get through this together!," tulis Raisa di unggahan Instagram belum lama ini.

Dalam unggahan tersebut, dia membagikan foto bersama Presiden Jokowi. Raisa mengenakan outfit dengan kesan yang sama dengan orang nomor satu itu. Ya, Mama Zalina mengenakan kemeja putih berbahan satin dipadukan dengan high waist flared pants hitam yang membuat kakinya terlihat lebih jenjang lagi. Jam tangan simple melingkar di tangan kirinya, pun masker hitam karya desainer lokal ia kenakan untuk memaksimalkan tampilannya. Di unggahan itu pun Raisa meminta pengikutnya di media sosial menjelaskan apa fungsi dari masker. Hayo, kalau menurut Okezoners, fungsi masker apa sih?

