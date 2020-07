YOUTUBER sekaligus Gamers Ericko Lim kini tengah menjadi perbincangan di sosial media karena perselingkuhannya dengan pemain E-Sport bernama Listy Chan. Perselingkuhan mereka dibeberkan oleh pacarnya Jessica Jane.

Bahkan nama Ericko Lim kini menjadi trending topik nomor 1 di Twitter. Beberapa potret kemesraan Ericko Lim dengan Listy Chan sering diekspose di media sosial.

Ditulis Okezone, Kamis (16/7/2020), ini dia tiga potret kemesraan Ericko Lim dan Listy Chan. Duh, minta dijulidin banget sih!

Mirror selfie

Foto mirror selfie ini sangat mesra ya. Pose mesra Ericko Lim memeluk dan mencium kening Listy bikin gemas. Begitu juga dengan Listy yang nampak memeluk Ericko. Wah, mesra sekali ya.

Kompak

Terlihat Ericko Lim sempat beberapa kali membuat konten bareng dengan Listy Chan di YouTubenya mereka masing-masing. Kegiatan ini menandakan Ericko Lim dan Listy Chan sangat dekat. Misalnya di saat mereka berduaan di ruang game Ericko Lim, Ericko memandang mesra Listy Chan.

Akrab

Listy Chan membuat konten bareng dengan Ericko Lim untuk melakukan challenge "Try Not To Laugh" dengan hukuman yang kalah mencukur alis dan upload foto di media sosial. Momen kebersamaannya sangat akrab banget, ya.

Teman main game

Listy Chan sepertinya terlihat sudah sering main ke kediaman Ericko Lim belakangan. Listy Chan pun rela mendampingi Ericko Lim yang terpaku di depan komputer. Ya ampun, kompak banget ya mereka.