SEBAGAI seseorang yang giat berbisnis, Prilly Latuconsina harus tetap menjaga penampilan dalam setiap kesempatan. Prilly Latuconsina juga pintar memadupadankan busana sehingga bisa tampil chic di mana saja.

Nah, buat kamu yang lagi cari inspirasi mau pakai baju apa buat menjalani aktivitas di akhir pekan ini, kamu juga bisa tiru padu padan busana ala Prilly Latuconsina lho. Kamu bisa tampil kasual dan tetap modis meski di rumah saja.

Dilansir Okezone akun Instagram pribadi Prilly Latuconsina, Jumat (17/7/2020), berikut 4 gaya Prilly yang cocok buat berakhir pekan. Simak yuk!

Sweatshirt oversize

Padu padan busana ala Prilly Latuconsina kali ini cocok buat kamu yang mau nongkrong di sekitar rumah. Buat jalan-jalan keliling taman di sore juga cocok lho.

Prilly terlihat mengenakan sweatshirt oversize pink yang dipadukan dengan sneakers pink fanta. Ikat rambut berbentuk telinga kelinci yang disematkan di rambutnya juga bisa memberikan kesan imut. Kamu coba ya.

Baca Juga: 3 Gaya Trendi Veronica Tan Nongkrong Cantik Bareng Sosialita Ibu Kota

Cardigan dan heels

Kalau tadi Out of the Day (OOTD) yang dikenakan Prilly cocok buat jalan-jalan santai, kali ini ia mengenakan busana yang cocok buat ngemal juga. Ia mengenakan cardigan biru dengan motif kancing di bagian depan. Ia juga memadukan busana tersebut dengan inner hitam dan celana panjang satin berwarna senada. Heels yang dikenakannya pun masih berwarna sama. Pulasan makeup flawless tetapi natural juga membuat wajahnya tak bosan untuk dipandang. Buat kamu yang ingin ngemal pakai OOTD ala Prilly, jangan lupa untuk tetap jaga jarak ya.

Kemeja ungu dan jeans belel OOTD Prilly kali ini juga masih cocok nih buat kamu yang mau ngemal atau nongkrong di cafe. Ia mengenakan kemeja ungu muda dengan motif tali di bagian lehernya. Ia memadukan kemeja tersebut dengan jeans belel dan sepatu beludru warna ungu. Tak lupa, Prilly juga membawa tas jinjing berwarna ungu tua. Kamu bisa isi tas tersebut untuk membawa masker cadangan ataupun handsanitizer. Crop top dan legging Buat kamu yang berencana mau jogging di akhir pekan, cocok banget buat tiru gaya busana Prilly Latuconsina kali ini. Mantan kekasih Maxim Boutier ini terlihat mengenakan crop top yang dipadukan dengan legging. Ia juga memadukannya dengan sneakers biru muda. Gaya rambutnya yang dikuncir juga bisa membuat penampilan terlihat lebih sporty.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya