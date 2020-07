Seorang dokter asal Dublin, Irlandia, dr. Maitiu O Tuathail berusaha menunjukkan bahwa memakai masker wajah tidak menurunkan kadar oksigen seseorang. Hal tersebut ia ungkapkan dalam video yang diposting ke akun media sosial Twitter.

Ketika pandemi Covid-19 terjadi, perdebatan seputar masker wajah dan keefektifannya dalam membatasi penyebaran virus menjadi semakin terpolarisasi.

I managed to get six face masks on + it had no effect on my oxygen levels! pic.twitter.com/qNKYa8pejx— Maitiu O Tuathail (@DrZeroCraic) July 14, 2020