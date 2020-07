Aktris Korea Seo Ye Ji yang berperan sebagai Ko Mun-yeong di It's Okay To Not Be Okay curi perhatian publik. Terlebih setelah video yang memperlihatkan pinggang kecilnya tersebar di media sosial.

Pesona Seo Ye Ji di drama Korea tersebut pun tak bisa dipalingkan. Ya, perempuan berusia 30 tahun tersebut benar-benar tampil memukau, terlebih outfit dan makeup di wajahnya yang selalu stunning di depan kamera.

Nah, secara spesial Okezone coba membocorkan gaya makeup Seo Ye Ji di drama 'It's Okay To Not Be Okay' tersebut. Dilansir dari Starbiz, berikut ulasannya:

1. Rambut hitam halus





Seo Ye Ji memang terkenal dengan rambut hitam alaminya. Dia selalu memamerkan rambut hitamnya di semua judul film. Dengan gaya rambut hitam panjang, memberi kesan anggun sekaligus cantik paripurna.

Dengan model rambut hitam ini, dia pun kerap mengeksplor gaya, seperti keriting, lurus, atau kombinasi. Untuk bisa mendapatkan rambut sehat seperti ini, sangat disarankan untuk lakukan masker rambut seminggu sekali.

2. Lipstik mewah





Salah satu bagian di wajah Seo Ye Ji yang menyita perhatian adalah bibirnya. Dia selalu tampil menawan dengan bibir berlipstik mewah, lho. Warna yang kerap dia pilih adalah merah dan nude.

Ketika dia mengenakan warna merah di bibir, kesan 'strong' yang coba ditampilkan. Saat bibir berwarna merah, pakaian yang dikenakan mesti bergaya casual untuk mengimbanginya. Untuk warna nude, Anda pun mesti pintar-pintar memadupadankan dengan gaya busana, ya.

3. Smokey eyes

Dalam drama 'It's Okay To Not Be Okay', ia memilih dua warna eyeshadow yang berbeda; coral dan brown. Dengan dua warna itu, dia menciptakan efek ombre yang memunculkan kemewahan dan keanggunan. Jangan lupa untuk menempatkan warna gelap pada ujung bawah kelopak mata untuk mempertegas smokey eyes yang Anda ciptakan.

4. Alis natural Bentuk alis natural seperti ini dipilih dia untuk memberikan kesan cerah dan lebih lembut di wajah Seo Ye Ji. Untuk bisa membentuk alis seperti ini, poin pentingnya adalah jangan ubah alis aslinya. Diketahui juga kalau ternyata asli Seo Ye Ji dibuat menggunakan eyeliner kombinasi terang dan gelap. Agar hasilnya lebih maksimal, pilih eyeliner dengan kuas tipis untuk mem-framing alis, kemudian ratakan bagian dalam dan sisir dengan lembut. 5. Glitter di bawah mata

Hal lain yang jadi sorotan di makeup Seo Ye Ji adalah glitter di bawah mata. Ini yang membuat matanya lembut tapi tetap berbicara. Cantik banget. Saran untuk menggunakan glitter di bawah mata adalah jangan terlalu lebay mengaplikasikan glitter-nya. Selain itu, pilih warna tembaga untuk memberi kesan cantik di malam hari.

