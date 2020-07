JAKARTA- Oppo bersama Jo Malone London mempersembahkan hasil kolaborasi dalam bundling The Tale of Two Oranges untuk membantu anak-anak di NTT untuk bisa tetap bersekolah. Di dalam paket tersebut terdapat produk Oppo Find X2 Pro tea orange dan parfum Orange Bitters dari Jo Malone London.

Oppo Find X2 Pro ini merupakan handphone HP dengan kapasitas 4260mAh dan layar 6.7 inch yang dilengkapi dengan kamera belakang 48 + 48 + 13MP dengan tingkat densitas piksel sebesar 513ppi dan tampilan resolusi sebesar 3168 x 1440pixels. Dengan berat sebesar 217g, handphone HP ini memiliki prosesor Octa Core membuat ponsel ini kian menjadi istimewa dengan vegan leather berwarna tea orange yang berbeda dari produk Oppo X2 lainnya.

Pada tanggal 17 Juli 2020 lalu Oppo berinisiatif menggelar silent auction untuk produk barunya tersebut yang diadakan secara virtual. Dalam penggalangan dana untuk membantu pembangunan fasilitas sekolah anak-anak di Nusa Tenggara Timur.

Dalam acara lelang yang dihadiri oleh Livia Setyabrata, Cisca Becker, Ria Lirungan, Raline Shah dan Wanda Ponika mempersembahkan paket produk Oppo X2 Pro tea orange, Jo Malone London Orange Bitters, Nespresso Pixie Coffee Machine, dan personalized illustration. dan dalam penggalangan dana tersebut, dana yang berhasil dikumpulkan adalah sebesar Rp. 161.000.000. Yang dimana dana terbesar berasal dari 1 pemenang lelang senilai Rp. 101.000.000 dan sumbangan sukarela dari dua peserta lainnya.

Raline Shah, sebagai duta dari Oppo Indonesia mengatakan rasa terima kasihnya kepada Oppo karena sudah memberi kesempatan untuk orang-orang saling berbagi.

“I think it’s a genius way of giving. Oppo Indonesia is making a stand in the latest technology and being grounded in a way of giving. I feel like the phone is a bonus, but giving is the bigger issue," katanya

Raline juga mengungkapkan paket The Tale of Two Oranges ini sangat menarik karena smartphone dan parfum termasuk benda wajib setiap perempuan untuk dibawa kemanapun.

"Bagiku, OPPO Find X2 Pro Tea Orange sangat membantu dalam melengkapi kebutuhan aktivitas setiap hari dengan fitur-fitur canggih seperti kamera dan layar yang dapat menampilkan hasil foto akurat, serta desain berwarna oranye elegan yang membuatnya sangat berbeda dengan smartphone lainnya. Sedangkan wangi khas jeruk dari Orange Bitter Jo Malone London memberikan rasa percaya diri tinggi dan menyempurnakan penampilanku.” CM

