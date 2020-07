Jangan menyerah, pasti ada jalan. Cobalah melihat dari sisi lain. Apalagi pesan malaikat di hari ini? Mari kita simak bersama!

Perspective - Archangel Chamuel

Malaikat Chamuel adalah malaikat yang melambangkan cinta sejati, karier, kedamaian, dan tujuan hidup. Dia dapat membantumu melihat peluang yang mungkin tidak kamu ketahui.

Panggil dan mintalah bantuan pada Malaikat Chamuel ketika kamu merasa kehilangan dan mencari sesuatu. Dengan penglihatan malaikatnya, dia dapat melihat setiap bagian dengan lebih jelas dan menuntun hidupmu pada tujuan yang baru.

Keberuntungan

Pelan tapi pasti perubahan akan terjadi. Lihatlah dari sisi positif. Inilah bagian dari proses perkembanganmu.

Cinta

Kebaikan hatimu akan berbuah manis. Semesta akan membalas cintamu dengan caranya.

Keuangan

Berpikirlah kreatif, out of the box. Selalu ada jalan untuk keluar dari kesulitanmu.

Kesehatan

Kurangi konsumsi kafein.

Twitter: @dewitarot

IG: @dewitarot

(mrt)