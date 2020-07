Memelihara kucing merupakan salah satu cara terbaik untuk melepas rasa penat dan stres. Hal inilah yang dilakukan oleh sederet artis cantik Indonesia.

Beberapa di antara artis cantik tersebut bahkan rela merogoh kocek berlebih untuk mengadopsi kucing yang dinginkan. Saking sayangnya, tak jarang pula mereka membawa si kucing untuk melakukan photoshoot, atau sekadar membagikan momen keseruan saat bermain dengan hewan menggemaskan di Instagram.

Dilansir Okezone dari berbagai sumber berikut deretan artis cantik yang memelihara kucing, Rabu (22/7/2020).

Tatjana Saphira

(Foto : @tatjanasaphira/Instagram)

Selanjutnya ada Tatjana Saphira, mantan kekasih Herjunot Ali ini juga diketahui memelihara kucing yang menggemaskan. Bahkan, beberapa hari lalu Tatjana baru saja melakukan virtual shoot dengan kucing kesayangannya, George. Di foto ini, Tatjana terlihat begitu lembut saat bermain dan mengarahkan George untuk berpose di hadapan kamera. Aduh meleleh!

Baca Juga : 4 Masker Cantik Raisa, Bikin Gaya Makin Modis!

Pevita Pearce

(Foto : @_jojopearce/Instagram)

Pemeran Hayati dalam film Tenggelamnya Kapal Van Der Wicjk ini memiliki kucing jenis scottish yang dia beri nama Jojo. Menariknya, untuk mengadopsi kucing ini, dibutuhkan dana yang tidak sedikit yakni, berkisar Rp3 juta - Rp30 jutaan.

Nah, beberapa waktu lalu, Pevita sempat melakukan photoshoot dengan Jojo. Dia terlihat sangat cantik dalam balutan gaun berwarna ungu dan makeup bernuansa bold.

Tyas Mirasih

(Foto : @tyasmirasih/Instagram)

Artis pencinta kucing berikutnya adalah Tyas Mirasih. Untuk hobi yang satu ini, Tyas juga terlihat sangat totalitas. Dia mengadopsi kucing jenis Scottish seperti Pevita Pearce.

Uniknya, Tyas memberi nama Cendol untuk kucing kesayangannya itu. Kekompakan mereka bisa dilihat di foto yang satu ini. Tyas terlihat happy saat berselfie dengan Cendol.

Sherina

(Foto : @sherinasinna/Instagram)

Sebagai penutup ada artis multitalenta Sherina Munaf yang juga hobi memelihara kucing. Beberapa waktu lalu, Sherina sempat menceritakan kisah haru saat mengadopsi anak kucing yang dia beri nama Baloo.

Kucing ini dia temukan saat di sela-sela ban mobilnya dengan kondisi kurus, dipenuhi kutu, luka, jamur, dan infeksi pada bagian mata. Merasa iba, Sherina kemudian memutuskan untuk merawat Baloo. Tadinya dia ingin mempersilakan orang lain untuk mengadopsinya, tapi justru dia sendiri yang jatuh cinta pada Baloo.

"Ternyata saya gak bisa lepas. Baloo will official be my first forever cat," tulis Sherina.