PUSAT Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), terus merekomendasikan agar masyarakat mengenakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Meski demikian hingga saat ini masih ada saja masyarakat yang menolak untuk mengenakan masker.

Mereka berpendapat bahwa masker tidak efektif dan hanya merebut kebebasan mereka. Alhasil kondisi ini menjadi hal yang diperdebatkan sejak beberapa waktu lalu. Saat ini beberapa kelompok kecil yang menentang gerakan menggunakan masker memiliki cara terbaik untuk memberitahu masyarakat bahwa mereka menentang kebijakan pemerintah.

Sebagaimana dilansir VT, toko Etsy FreedomUnmasked menyediakan masker yang berisikan pesan julid dan keluhan dari para masyarakat yang menyatakan bahwa mereka benci menggunakan masker. Mereka tetap menggunakan masker dengan berbagai tulisan sebagai bentuk protes.

