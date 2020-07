Paru-paru merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting. Namun paparan asap rokok, racun lingkungan, dan makanan tak sehat bisa membuat paru-paru sakit.

Mengikuti pola diet sehat dan kaya nutrisi, dapat membantu melindungi paru-paru dari kerusakan. Lalu apa saja makanan yang bisa meningkatkan fungsi paru-paru? Simak ya!

1. Paprika

Paprika adalah salah satu makanan kaya vitamin C, nutrisi yang larut dalam air yang bertindak sebagai antioksidan kuat di dalam tubuh. Mendapatkan cukup vitamin C sangat penting bagi mereka yang merokok. Karena efek merusak dari asap rokok pada antioksidan tubuh, bagi orang yang merokok perlu mengonsumsi tambahan 35 mg vitamin C per hari.

Mengonsumsi satu paprika merah ukuran sedang atau 119 gram menghasilkan 169% dari asupan vitamin C yang direkomendasikan. Makanya, ayo konsumsi paprika ya.

2. Apel

Penelitian telah menunjukkan bahwa makan apel secara teratur dapat membantu meningkatkan fungsi paru-paru. Penelitian memperlihatkan asupan apel dikaitkan dengan penurunan fungsi paru yang lebih lambat pada mantan perokok.

Asupan apel juga dikaitkan dengan risiko lebih rendah terkena asma dan kanker paru-paru. Ini mungkin karena konsentrasi antioksidan yang tinggi dalam apel, termasuk flavonoid dan vitamin C.

3. Labu

Seperti dilansir dari Sindo News, labu yang berwarna cerah mengandung berbagai senyawa tanaman yang mempromosikan kesehatan paru-paru. Mereka terutama kaya akan karotenoid, termasuk beta karoten, lutein, serta zeaxanthin yang semuanya memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang kuat.

Studi menunjukkan bahwa memiliki kadar karotenoid dalam darah yang lebih tinggi dikaitkan dengan fungsi paru yang lebih baik.

4. Kunyit

Kunyit sering digunakan untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan karena efek antioksidan dan antiinflamasinya yang kuat. Curcumin, komponen aktif utama dalam kunyit yang sangat bermanfaat untuk mendukung fungsi paru-paru.

Sebuah studi pada 2.478 orang menemukan bahwa asupan curcumin dikaitkan dengan peningkatan fungsi paru-paru.

(DRM)