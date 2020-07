KEHADIRAN dr Achmad Yurianto sebagai Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 selama empat bulan terakhir, sepertinya telah berhasil menciptakan love and hate relationship dengan netizen Indonesia. Terlepas dari pro dan kontra, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes ini memang memiliki kharisma dan gaya yang sangat khas.

Yuri juga selalu berusaha menjalankan tugasnya semaksimal mungkin, setelah diberi mandat secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Maret 2020 lalu. Hampir setiap hari dia rutin memberikan update informasi terhadap perkembangan pandemi Covid-19 di Tanah Air kepada masyarakat dan awak media.

Alhasil, masyarakat pun menjadi familiar dengan gaya bahasa hingga penampilan Yuri. Salah satu hal yang begitu membekas di pikiran masyarakat adalah padu padan batik dan masker yang dia kenakan.

Ditambah lagi intonasi suara dan kata-kata khasnya seperti "terkonfirmasi" hingga "sudah barang tentu" yang selalu sukses bikin netizen gagal fokus.

Bahkan, akun twitter @Ijey sampai membuat thread khusus untuk mengulik batik yang dikenakan Yuri saat menghadiri konferensi pers di Gedung BNPB.

Di hari terakhir pengabdiannya sebagai Juru Bicara Pemerintah Penangan Covid-19, sang pemilik akun yang diketahui bernama Meizar Assiry sengaja membuat kolase foto berisikan kumpulan foto-foto konferensi pers Yuri dalam berbagai balutan kemeja batik.

Dalam keterangan foto, Meizar tak lupa menyisipkan secuil pesan perpisahan kepada pria asal Malang tersebut.

"My last tribute to Mr Yuri. I hope I'll never see you again announcing Indonesian people's deaths in the afternoon on the telly ever again," tulis Meizar disisipi kalimat 'I'll Miss You Pak Yuri' pada kolase foto.

Imej Yuri selama ini memang identik dengan kemeja batik. Seperti peribahasa 'bagaikan sayur tanpa garam', rasanya ada yang kurang bila melihat Yuri menghadiri konferensi pers tanpa mengenakan salah satu kekayaan wastra Indonesia itu. Perlu diketahui pula, motif batik yang dikenakan Yuri beberapa kali juga sempat viral di media sosial. Seperti saat dia mengenakan batik bermotif mirip virus corona saat memberikan keterangan pada Sabtu, 17 April 2020 lalu. Bila dilihat sekilas, motif batik yang dikenakan Yuri memang menyerupai simbol virus corona. Pada batik tersebut juga pita berwarna merah putih. Foto outfit Yuri pun sontak mendadak viral di media sosial. Terlebih setelah foto itu dibagikan ulang oleh seorang akademisi asing bernama Henrik Paulsson. Dalam keterangan foto yang dibagikannya, Henrik tampak terkejut melihat motif batik yang dipakai sang juru bicara mirip seperti simbol virus corona. Unggahan tersebut langsung mendapatkan berbagai respons dari berbagai netizen di seluruh dunia. Sebagian di antara mereka merasa tak percaya melihat pemilihan batik yang dikenakan Yuri. Tak sedikit pula yang berasumsi bahwa Yuri sebetulnya ingin mendukung UMKM dalam negeri yang ikut terkena imbas pandemi Covid-19. Namun perdebatan ini berhasil dihentikan oleh seorang netizen dengan akun @angga_dm. Angga mengklarifikasi bahwa batik yang dikenakan Yuri merupakan batik resmi pemerintah Indonesia untuk memperingati Hari AIDS Nasional, beberapa tahun lalu. "Ini adalah HIV Batik. Batik resmi untuk Hari AIDS Nasional beberapa tahun lalu," tulisnya. Suka atau tidak, kehadiran Achmad Yurianto dalam memberikan informasi terkini seputar pandemi Covid-19, sedikit banyak telah membekas di hati dan pikiran netizen Indonesia. Berikut Okezone rangkumkan ucapan terima kasih dan tribut netizen untuk sang Jubir, Achmad Yurianto. "Terima kasih pak, udah cape ya pak ngurus ini dengan banyak orang yg masih blm sadar” juga :(," tulis akun @deannigel97. "Terima kasih Pak atas selama ini 🙏🏼 semoga tetap sehat dan enjoy waktu rehat dahulu...," tulis akun @sayagreeta. "Orang paling sabar dan ga kenal lelah saat covid ini, terima kasih pak!," tulis akun hasbiarf. "pak yuri slalu setia untuk memberikan edukasi tanpa mengenal lelah, terima kasih selama 4 - 5 bulan bekerja tanpa henti," tulis akun rockyrackat. "Dear dr. Achmad Yurianto thanks for everything, you did a great job, you did well. Sehat-sehat terus pak," tulis akun @Sphyx32.

