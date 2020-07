DESAINER Jacquemus lagi-lagi menciptakan perhelatan yang tak biasa. Usai membelah ladang lavender pada perayaan 10 tahun berkarya pada 24 Juni 2019, kini di tengah pandemi Covid-19, desainer asal Perancis itu membelah ladang gandum.

Ya, ‘L’Amour’ menjadi persembahan terbaru desainer dengan nama lengkap Simon Porte-Jacquemus itu. Fashion show Sping 2021 itu dilangsungkan di Vexin Regional National Park, Perancis, Kamis, 16 Juli 2020.

Meski digelar di masa pandemi Covid-19, Jacquemus tetap mengundang 100 tamu istimewa di fashion show tersebut. Tentu saja pagelaran busana ini juga menerapkan aturan physical distancing. Maka, para tamu yang hadir duduk di sisi runway. Tepatnya, kursi mereka diletakkan di tengah tanaman gandum. Rumpun gandum yang dibiarkan tumbuh di sisi kiri dan kanan setiap tamu, jadi pembatas jarak aman antar para penonton fashion show.

Bertajuk ‘L’Amour’, Jacquemus menyelipkan makna cinta yang begitu besar di setiap koleksinya. Dilansir dari Fashionista, pada koleksi kali ini Jacquemus ingin mengutarakan pesan bahwa cinta bisa semakin kuat ketika tak saling bersama.

Itu pun terinspirasi dari penerapan lockdown Perancis selama pandemi Covid-19. Menurut Jacquemus, dia dan timnya "terpaksa" terpisah karena pandemi Covid-19, padahal mereka ingin sekali menciptakan karya-karya busana terbaru. Bahkan, dia mengaku lebih menjadi manusia seutuhnya ketika melakukan proses kreatif yang dilakukan dengan penuh rasa cinta kasih.

Di pagelaran ini, Jacquemus mengeluarkan koleksi pria dan wanita sekaligus. Ini merupakan show gabungan kedua yang sudah dia lakukan di 2020.

Bicara mengenai koleksi Spring 2021, koleksi yang ditampilkan Jacquemus sangat sarat akan romantisme dan melankolik. Itu tergambar dari pemilihan warna dan siluet yang ditonjolkan.

Koleksi kali ini pun bertabur ‘signature of Jacquemus’. Itu bisa dilihat dari permainan gaun slinky dengan permainan tali yang ditempatkan di bagian ‘unexpected’. Selain itu, ada juga microbags dalam berbagai bentuk dan bahan yang sangat dinantikan pencinta fashion. Salah satu yang spesial adalah tas mini terbuat dari anyaman.

Tidak hanya itu, di koleksi ini pun Jacquemus memperlihatkan aksesori piknik berbahan kulit, termasuk piring makan dan keranjang kulit kecil yang menggemaskan.

Untuk pakaian pria, di koleksi Spring /Summer 2021 ini Jacquemus menampilkan jaket asimetris yang dibuat sangat detail, terlhat seperti meja kayu nan indah. Secara keseluruhan, koleksi kali ini menyatu dengan ladang gandum, tempat pagelaran diselenggarakan. It's very unique and yet, so pretty!

Luar biasanya lagi, Jacquemus pun mengajak model plus size di pergelaran kali ini. Hal itu sejalan dengan konsep yang ingin dia perlihatkan pada dunia.

“Kami coba membawa dunia fashion kami ke tempat yang terbuka, menafsirkan kain sederhana menjadi sesuatu yang indah, dan memberikan keleluasaan pada publik untuk memiliki maknanya sendiri dari setiap koleksi yang dibuat,” kata Jacquemus.