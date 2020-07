View this post on Instagram

MOACI ESKRIM! Yg udah recook, story pakai #GegaraMagda ya 🙏🏻🙏🏻 Jujur, ini enak 😋😋 Ada bbrp tips dari gw: - Kalian bisa pakai filling ice cream apapun kesukaan kalian, gw sih pakai ice cream vanilla - Pewarna makanannya jg bisa diganti dengan pasta strawberry/pandan jadi lebih harum dan ada rasanya - Tipiskan adonan moachi sampai tipissss ya pakai rolling pin supaya saat digulung dengan eskrim kulitnya tetap tipis, lembut, dan kenyal