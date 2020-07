FLAWLESS merupakan salah satu gaya makeup yang masih diminati para wanita. Maka tak heran jika siapapun ingin mencobanya, termasuk artis Mikha Tambayong.

Wajah cantik yang dimiliki Mikha Tambayong membuatnya sangat cocok untuk dirias dengan tampilan makeup flawless. Aura cantiknya kian terpancar alami.

Dilansir Okezone dari akun Instagram pribadinya pada Rabu (22/7/2020), berikut 5 tampilan makeup flawless pilihan Mikha Tambayong. Simak yuk, Okezoners!

Tatapan manis

Menatap lurus ke kamera diiringi dengan senyum tipis membuat wajah pemeran Kepompong ini jadi terlihat manis. Terlebih, ia mengenakan makeup flawless dengan lipstik peach glossy, blus on shimmery serta eyeshadow bernuansa nude.

Merah merona

Jika sebelumnya terlihat soft, kali ini Mikha tampil dengan warna berani. Lipstik dan jaketnya yang merah serasi banget sama warna rambutnya. Eits, rupanya kukunya juga berwarna merah lho.

Perpaduan makeup flawless yang dilakukan Mikha sepertinya berhasil membuat warna kulitnya 1 tone lebih cerah.

Bangun tidur cantik

Berpose sambil memangku tangan di atas kasur pun wajah Mikha terlihat flawless. Warna eyeshadow yang sedikit shimmery dan lipstik glossy yang senada dengan pakaiannya membuat aura kecantikanya semakin terpancar.

Tan Look

Memiliki kulit eksotis khas Indonesia membuat Mikha cocok dengan gaya makeup tan look kali ini. Perpaduan foundation, blush on, eyeshadow, dan countournya menyatu sehingga menghasilkan look gold shimmery. Selain itu, ia juga mengenakan pulasan bibir yang senada dengan warna gaunnya.

Chocolate look

Rupanya Mikha mencoba bereksperimen kali ini. Jika biasanya ia tampil dengan makeup natural, kini wanita 25 tahun tersebut mencoba menggunakan warna coklat untuk menghasilkan makeup yang flawless.

Warna bibir, eyeshadow, dan bajunya yang senada sangat masuk dengan tatanan rambutnya yang berwarna karamel. Eyeshadow wing yang dibentuknya juga membuat ia tampak dewasa.