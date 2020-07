HUBUNGAN percintaan Nikita Willy dengan Indra Priawan semakin memperlihatkan keseriusan. Mereka dikabarkan akan menikah Oktober.

Ya, seorang netizen Instagram dengan nama akun @tasyanottasa menuliskan komentar kalau Nikita Willy dengan Indra Priawan akan menikah dua bulan lagi. "Baru lamaran kok katanya, nikahnya Oktober," tulisnya. Namun, kabar ini masih belum diklarifikasi keduanya.

Sebelum momen bahagia itu tiba, Nikita Willy dengan Indra Priawan terlihat menjalani pemotretan prewedding. Ya, sama seperti pasangan lainnya, mereka terlihat sangat serasi saat menjalani pemotretan tersebut.

Dari keterangan foto yang dibagikan @thebridebestfriend, sesi foto kali ini coba memberi kesan unik nan istimewa. Ya, hasil foto dibentuk menyerupai lukisan.

"Sesi pre-wedding Nikita Willy dengan Indra Priawanyang diabadikan oleh @leovir_ ini memberikan kesan unik dan artistik dengan sentuhan ala lukisan. Show some loves to the lovely couple!" tulis keterangan foto yang sudah disukai 4,5 ribu netizen tersebut.

So, seperti apa tampilan pasangan muda yang siap menikah itu? Berikut ulasannya:

Batik bermotif wayang

Keduanya tampil sangat kompak dan serasa. Nikita Willy terlihat menggunakan outer bermotif batik wayang yang sangat etnik. Outer hijau itu dipadukan dengan dress hijau sebagai basic. Kalung, anting, dan cincin mutiara mempercantik tampilannya.

Sementara itu, berdiri di belakangnya calon imam Nikita Willy dengan kemeja batik bermotif serupa. Namun, Indra menggunakan kemeja berwarna coklat nan klasik. Pakaiannya seperti 'penyeimbang' tampilan Nikita Willy yang sangat anggun.

Batik hitam mewah Kalau kesan dari foto kedua ini lebih ke mewah dan luxury. Meski terlihat simple, tapi motif batik dan siluet pakaian mereka berdua memberi nuansa istimewa yang tak biasa. Nikita Willy mengenakan kebaya modern panjang dengan aksen rok bermotif batik pada bagian bawahnya. Untuk mempercantik tampilan, Nikita menambahkan selendang berlukis batik di atas kepalanya. Wajahnya sangat cantik dengan riasan wajah flawless seperti ini. Di sisi lain, duduk sang pangeran berkemeja batik hitam dan celana hitam yang matte. Sepatu dan kaos kaki warna hitam memberi kesan gagah yang keren. Motif batik yang ada di kemejanya tampak serasi dengan motif Nikita. Benar-benar menyatu dalam balutan busana. So gorgeous!

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya