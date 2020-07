View this post on Instagram

Yuk yang belom nyobain siap-siap belanja bahan buat Pangsit Goreng ala Pakle Gino yang sensasionel ini buat weekend! 😛 . Frypan, stock pot, food processor @oxoneonline . Resep Pangsit Goreng @devispantry . Bahan pangsit (untuk 40 pcs): 1 pack kulit pangsit 300 gr paha ayam fillet 20 gr ebi, rendam air 4 siung bawang putih halus 2 sdm tepung sagu 3 sdm air jahe 2 sdt minyak wijen 4 sdt saus tiram 1 sdm gula 1 sdt garam 1 sdt kaldu jamur . Minyak bumbu ebi wangi : 8 siung bawang putih 6 buah kemiri 10 gr ebi, rendam air 1 buah terasi 125 ml minyak . Bahan lainnya (untuk 1-2 porsi): 12 pcs pangsit rebus 1-2 sdm minyak bumbu ebi 2 butir telur 3 siung bawang merah, iris 2 siung bawang putih, cincang 1 batang daun bawang, iris 1 buah caisim, iris 25 gr tauge 50 gr kol, iris 5 buah bakso sapi, iris 75 gr paha ayam fillet, iris 3 sdm kecap manis 2 sdm saus tiram 2 sdm kecap asin ½ sdt garam ¼ sdt kaldu jamur ¼ sdt merica . Untuk langkah membuat nya cek YouTube : Pangsit Goreng Le Gino Devina #resepmasakan #reseppangsitgoreng #pangsitlegino