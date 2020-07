Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio yakin sektor pariwisata Indonesia akan bangkit kembali di era new normal, jadi para pelaku usaha jangan khawatir ya! Namun untuk saat ini Kemenparekraf gencar menjalankan sejumlah program demi mengembangkan destinasi serta membantu para pelaku wisata yang terdampak pandemi Covid-19.

Tak dapat dipungkiri, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, sektor pariwisata dan ekonomi kreatiflah yang paling terdampak oleh isu kesehatan tersebut.

 

"Covid-19 membuat suasana serba tidak pasti, dan pariwisata adalah sektor paling terpukul dari semua sektor. Bahkan income-nya saat ini bisa dikatakan nyaris zero atau tidak ada sama sekali," ujar Wishnutama saat menghadiri webinar Manager Forum XLVIII bertajuk 'Tourism Industry: Where Are Now And What Is Next', Kamis (23/7/2020).

Lebih lanjut Wishnutama menjelaskan, setidaknya terdapat 13 juta pekerja langsung yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. Jumlah tersebut belum termasuk para pekerja tidak langsung seperti supplier daging dan elemen-elemen penting lainnya.

"Kondisi ini memang sangat memprihatinkan. Bukan hanya pariwisata, ekonomi kreatif juga terdampak. Beberapa waktu lalu saya pergi ke pasar seni yang menjual lukisan, patung ukiran dan memang tidak ada pembeli sama sekali," ungkap Wishnutama prihatin.

"Ditambah lagi, kondisi perhotelan yang juga ikut terpukul. Bayangkan saja hotel besar, tetapi hanya ditempati 3 orang tamu. Sementara berapa banyak biaya operasional yang mereka harus keluarkan," timpalnya.

Melihat kondisi tersebut, Wishnutama mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan sejumlah program demi membangkitkan kembali industri pariwisata Tanah Air.

Mulai dari memberikan bantuan langsung tunai kepada 44 ribu pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif, memberikan modal kepada desa-desa wisata, melakukan relaksasi perpajakan, memberikan insentif tiket perjalanan, hingga mengajak kementerian dan lembaga lain untuk melakukan kunjungan dinas di destinasi wisata. "Kami juga meluncurkan program Indonesia Care (I Do Care) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin, bertanggung jawab, dan penuh rasa kepedulian," kata Wishnutama. "Saya yakin sektor pariwisata akan bangkit secara signifikan di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sembari menunggu para ahli menciptakan vaksin, kita harus bisa beradaptasi menghadapi era new normal," tandasnya penuh optimisme.

