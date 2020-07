View this post on Instagram

Anak-anak Indonesia memang memiliki kesan tersendiri bagi Presiden dan Ibu Negara. Lelah keduanya saat menjalankan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari menjadi tak terasa saat melihat senyum anak-anak Indonesia di manapun mereka berada. Bahkan rasa letih seketika berubah menjadi semangat baru. "Setiap saya dan Ibu Iriana berkunjung ke daerah baik itu ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, ke manapun di Tanah Air ini ada satu hal yang selalu membuat saya dan Ibu Iriana semangat bekerja, yaitu melihat senyum anak-anak di Indonesia," ucap keduanya. (Video: BPMI)