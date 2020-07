JAKARTA-Memiliki kendaraan yang nyaman dan aman, merupakan impian semua orang. Pada tahun ini, Wuling Motors (Wuling) genap berusia tiga tahun di Indonesia. Dalam merayakan ulang tahun ketigannya, Wuling meluncurkan varian terbaru untuk memanaskan persaingan di segmen Multi-Purpose Vehicle (MPV) yakni Cortez CT Type S dengan harga relatif murah yaitu Rp 209 juta sampai Rp 233 juta on the road Jakarta.

Tak hanya harga yang terjangkau, Cortez CT Type S hadir untuk memberikan pengalaman berkendara yang mengesankan karena menawarkan sejuta kenyamanan berkendara untuk menunjang segala aktivitas sehari-hari.

“Cortez CT Type S hadir memberikan pengalaman berkendara yang powerful dan nyaman, karena memiliki fitur yang cukup lengkap dan harga terjangkau untuk pelanggan di segmen MPV, produk ini sesuai untuk keluarga maupun penunjang operasional perusahaan,” tutur Nathan Sun selaku Vice President Wuling Motors dalam keterangan tertulis yang di terima Okezone.com

Wuling Cortez terbaru ini, hadir dengan dua varian elegan yaitu pertama Cortez CT Type S MT-8 Seater dibanderol dengan harga Rp 209 juta, sedangkan Cortez CT type S CVT- Captain Seat (Synthetic Leather) dibanderol dengan harga Rp 233 juta. Tampilan desain dengan lekuk elegan penuh gaya menunjukkan ketegasan dan ketangguhan Cortez CT Mobil MPV terbaik dari Wuling.

Memanaskan pasar mobil bersegmen MPV dengan harga yang terjangkau, Wuling Cortez CT Type S tak kalah canggihnya karena dibekali dengan mesin yang sama dengan Cortez CT Type C dan L, yakni bensin berkonfigurasi 4 silinder 1.500cc dengan Turbocharger yang memiliki kompetensi untuk menghasilkan tenaga maksimal 140 HP serta torsi 250 Nm. Wuling Cortez CT types S ini memiliki dua pilihan transmisi, yaitu manual 6 percepatan dan Continuously Variable Transmission (CVT) yang halus dan responsif.

MPV ini juga menawarkan kenyamanan selama berkendara dengan kehadiran sejuta kecanggihannya mulai dari One Push Start/Stop Button, Keyless Entry, Remote Open Windows and Trunk, dan Anti-Theft System. Tidak hanya itu, varian Cortez CT type S juga dilengkapi dengan beragam fasilitas lainnya,meliputi Advanced 8” Entertaiment System, Audio Steering and Call Button, Rear Parking Camera, Rear Disk Brake, USB charging, sistem deselerasi ABS dan EBD, ISOFIX, hingga dual SRS airbags.

“Kami berharap varian Cortez CT terbaru ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia dan dapat menjadi pilihan konsumen di segmen MPV,” tutup Nathan Sun.

Tak hanya kecanggihan dan harga yang terjangkau yang ditawarkan Wuling Cortez CT type S ini, Bagi Anda yang berminat membeli produk ini, Wuling menghadirkan promo menarik untuk pembelian Cortez CT Type S, meliputi:

• Bebas biaya perawatan selama 4 tahun/50.000km

• Gratis 100 masker untuk setiap pembelian produk

• Bayar Rp 100 ribu dapat Voucher Rp 5 juta

• Jika pembelian dilakukan secara kredit melalui Wuling Finance:

1. Bebas biaya asuransi selama masa tenor ( berlaku untuk pembelian secara kredit melalui Wuling Finance dengan minimum TDP 20%)

2. Tukar mobil lama dengan produk Wuling untuk mendapatkan voucher bensin senilai Rp3.000.000 (termasuk pajak)

Waaah, seru kan semua promo menarik dan informasi detail tentang Cortez CT S Anda dapat lihat dengan mengunjungi website wuling.id .

(yao)