Dalam perjalanan hidup, kadang-kadang kamu bertemu dengan seseorang yang menarik dan baik, yang sangat kamu dambakan bisa menjadi pasanganmu. Namun sayangnya kalian bertemu saat si dia sudah jadi pacar orang.

Lalu apa jadinya jika dia sudah punya pacar, apakah kamu akan tetap maju dan tak masalah dicap sebagai pelakor alias perebut laki orang? Nah kalau kamu tak mau disebut pelakor, dan memilih mencari pria lajang lainnya, maka lakukan berbabagai hal berikut ini.

1. Kurangi intensitas bertemu dengannya

Kalau kamu selalu berusaha di dekatnya, menemuinya maka perasaan makin suka akanj menjadi-jadi. Apalagi jika si dia merespons rasa sukamu dengan baik. Oleh karena itu, sebaiknya hindari walaupun dia bersama teman Anda.

2. Putuskan hubungan

Memutuskan hubungan dengannya bisa dilakukan secara pelan-pelan. Misalnya mulai berhenti menghubungi dia di WhatsApp secara pelan-pelan.

3. Izinkan dirimu berduka

Putus cinta walaupun bukan dengan pacar sendiri tetap menyedihkan. Maka tidak apa-apa jika kamu merasa bersedih. Its oke not to be okey, menangislah selayaknya orang putus cinta.

3. Curhat

Curhat kepada temanmu yang bisa dipercaya. Dengan curhat maka hatimu akan lebih lega, dan perasaanmu menjadi jauh lebih baik. Jangan disimpan kedukaanmu seorang diri.

4. Belajar mencintai diri sendiri

Mencintai pasangan orang membuat Anda berpikir ekstra. Maka jangan abaikan kesehatan Anda. Lakukan hal yang baik untuk melupakannya.

Baca juga: Jatuh Cinta dengan Pacar Sahabatmu, Ini Tips agar Tak Jadi Pelakor

5. Traveling

Kamu bisa melakukan traveling untuk melupakan kesedihanmu karena kasih tak sampai. Namun di tengah pandemi Covid-19, kamu harus mematuhi protokol kesehatan seperti pakai masker, dan jaga jarak. Kamu bisa jalan-jalan ke geopark yang indah untuk melupakan si dia yang tak bisa digapai.

(DRM)