View this post on Instagram

Karena sepasang tamu saya ini sudah lama gak manggung, jadi begitu tiba di rumah tanpa basa basi langsung saya ajak makan. Bukan krn kelaparan lho, tapi menunya emang yahut. Asli, yahut. Kepala Manyung sama Tahu Gimbal. Makasih ya Mas @ananghijau mbak @ashanty_ash . Salam buat @aurelie.hermansyah dan @attahalilintar ya. Kalau ke Jateng jangan lupa ngabari, referensi kulinerku lumayan lah untuk menggoyang lidah. 😁