Selain meningkatkan kualitas destinasi wisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio juga menyoroti konektivitas penerbangan internasional menuju Indonesia. Menurutnya, saat ini beberapa maskapai nasional masih menggunakan pattern atau strategi yang sudah tidak relevan.

Pernyataan tersebut dia sampaikan merujuk pada data pencarian tujuan wisata tentang Indonesia yang dikeluarkan oleh Google Analytic pada 2019 lalu. Tercatat sebanyak 672 juta warga Australia melakukan pencarian tujuan wisata Indonesia.

Lalu diikuti Amerika Serikat sebanyak 557 juta pencarian, Jerman 352 juta pencarian, Inggris 138 juta pencarian, Singapura 296 juta pencarian, China 225 juta pencarian, Korea 217 juta pencarian, hingga Hongkong sebanyak 167 juta pencarian.

Sayangnya, beberapa negara di Eropa seperti Belanda justru tidak masuk dalam daftar tersebut. Padahal, maskapai nasional seperti Garuda Indonesia telah membuka rute penerbangan langsung (direct flight) di negara itu.

"Ini menarik. Maskapai kita membuka rute mengikuti ke mana tujuan orang Indonesia mau pergi. Bandingkan dengan Dubai, maskapai negara ini membuka penerbangan langsung dari negara-negara luar. Artinya mereka sudah paham betul, bahwa dengan cara tersebut dapat mendatangkan lebih banyak lagi devisa," kata Wishnutama Kusubandio saat menghadiri webinar Manager Forum XLVIII bertajuk 'Tourism Industry : Where Are Now And What Is Next', Kamis (23/7/2020).

Lebih lanjut Menparekraf Wishnutama Kusubandio mengatakan, perbaikan konektivitas inilah yang sejatinya harus dilakukan secara komprehensif menjadi perhatian bersama. Karena secara tidak langsung akan membantu pariwisata dalam negeri untuk memperluas pasar. "Purpose itu harus dicapai maskapai nasional. Yakni, menciptakan beberapa jalur direct flight yang baru ke negara-negara yang minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia tinggi. Sekarang Mbak Wamen (Angela Tanoesoedibjo) sedang berusaha menciptakan konektivitas yang komprehensif, sekaligus menarik potensi-potensi baru dari berbagai negara," kata Wishnutama. Selain konektivitas, poin penting berikutnya yang harus diperhatikan adalah strategi pemasaran. Wishnutama Kusubandio tak mau Indonesia mempromosikan potensi wisata hanya sekadar memasang papan billboard di luar negeri. Menparekraf Wishnutama ingin agar pemerintah juga mendukung para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, untuk turut serta mempromosikan potensi wisata nasional. Seperti yang telah dilakukan Thailand. "Coba kita lihat Thailand, selain industri filmnya yang maju, pemerintah mereka juga memberikan support kepada para pelaku kuliner. Mereka kompak menggunakan kata Thai di setiap restoran yang ada di luar negeri. Ini sangat penting untuk branding dan promosi," tandasnya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya