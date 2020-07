NANA Mirdad dan Andrew White kerap membuat banyak orang baper karena selalu terlihat mesra. Pasangan yang tinggal di Bali ini dikaruniai dua orang anak.

Pasangan ini baru saja merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke 14 tahun pada 13 Mei lalu. Nana Mirdad dan Andrew White juga selalu membagikan momen kemesraan melalui akun sosial media Instagramnya masing-masing.

Penasaran dengan kemesraan Nana Mirdad dan Andrew White yang kerap dibagikan di media sosial? Yuk simak artikelnya, ditulis Okezone, Senin (27/7/2020).

 

Berpelukan di tepi pantai

Nana Mirdad mengunggah foto bersama Andrew White di tepi pantai pada akun Instagram pribadinya @nanamirdad_. Dilihat dari captionnya, Nana tidak terlalu suka dengan pantai karena panas. Ia lebih menyukai pegunungan dengan suasana yang dingin. Namun, setelah menikah, Andrew selalu mengajak Nana ke pantai, lho! dan sekarang Nana mulai menyukai pantai dengan keindahannya.

Saling bertatapan

Pada postingan di akun Instagram @andrew.white._ , ia mengunggah foto hitam putih dengan pose saling bertatapan dan tertawa bersama. Wah, romantis banget, ya.

Quality time bersama

Terlihat pada caption foto ini, Andrew White sangat bahagia sekali ketika sudah weekend. Karena hari minggu adalah hari favoritnya untuk quality time bersama keluarga. Andrew nampak memilih ke Bali Zoo untuk berlibur, nih, Okezoners! Ia menggendong Nana didepan tulisan "Zoo". Mesra sekali, ya. Hayo, sudah mulai baper belum?

Selalu membuat caption romantis

Ya, Andrew White selalu membuat caption romantis untuk Nana Mirdad. Seperti pada foto ini, Andrew membuat caption yang romantis ketika hendak ditinggal Nana untuk kerja di Jakarta. Dengan pose saling berciuman namun tetap mengikuti protokol kesehatan karena terhalang oleh masker, nih. Duh, baper banget, ya!

"Have an awesome trip honey!! Kind of hard to give you a kiss with our masks on but MUUUAAHHH!! Safe travels beautiful, see you when you get home and I love you!!"